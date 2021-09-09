"Лучший комик Латвии!" В соцсетях высмеивают речь Левитса в День знаний

"Я думаю, что очень хорошо, что вы, например, беря кредит на машину, сможете сами рассчитать наиболее выгодные условия кредита", - заявил во время выступления Левитс.

Одни пользователи Twitter поспешили назвать президента лучшим латышским комиком, другие заявили, что он свой "жемчуг" разбрасывает во все стороны и сферы.

Приводим лишь некоторые комментарии:

"Желание кредита.

Меня в детстве научили - если нечего сказать, лучше молчать".

Kredītgriba.

Man bērnībā iemācīja - ja nav, ko teikt, labak klusēt. pic.twitter.com/O8NgxFJFmG — Renate (@renatelz) September 7, 2021

"Он - лучший lv комик. Серьезно. Даже если бы я не знал, что это президент (т. е. не было бы никакой политической предвзятости и т. д.), я бы поставил его выше Гатиса Кандиса. Такой черный налет + полнейшая бессодержательность. Было бы так круто, если бы он действительно был комиком".

Viņš ir labākais lv komiķis. Nopietni. Pat ja es nezinātu, ka tas ir prezidents (t.i nebūtu nekādu politisku aizspriedumu utt), es viņu liktu virs Gata Kanda. Tāds melns piesitiens + pilnīgākais bezsakars. Būtu tik forši, ja viņš tiešām būtu tikai komiķis. — Artūrs Leitlands (@ArtursLeitlands) September 8, 2021

"Президент разбрасывает свой "жемчуг" во все стороны и сферы!!!"

Prezidents savas “pērles” izkaisa visās malās un jomās!!! — Gatis (@Revers69) September 8, 2021

"Абсолютно не удивляет. Удивлен был тогда, когда на первых ТВ-дебатах кандидатов в президенты Левитс не мог нормально составить предложение и на каждый вопрос отвечал лозунгами из партийных программ. Исследуем, разовьем и т. д.

Как вообще такие людишки попадают туда, куда попали?"

Galīgi nepārsteidz. Pārsteigts biju tad, kad pirmajās prezidenta kandidātu TV tiešraides debatēs Levits nespēja sakarīgi sasiet teikumu un uz katru jautājumu atbildēja ar lozungiem no partiju programmām. Pētīsim, attīstīsim, utt.

Kā vispār tādi ļautiņi nonāk tur, kur nonākuši? — Jānis Pastars (@djjapanis) September 8, 2021

"Стоит только захотеть, и мир возьмется за руки, чтобы президентом смог стать и человек, не способный ничего представить".

Galvenais ir tikai gribēt, un pasaule sadodas rokās, lai par prezidentu varētu kļūt arī cilvēks, kurš neko nespēj prezentēt. 🙈🤷‍♀️ — Zanda Beitele (@Murmulidze) September 8, 2021

"Этим он встает в один ряд с перлами "давно вас не били", "наверное, надо выпить" и "насинг спешал".

Ar šo iestājās vienā rindā ar - sen sisti neesat, laikam jāierauj un nasing spešal runas pērlēm. — ertners (@ertners) September 8, 2021

"Президентское творение 1 сентября пропагандирует рабские убеждения".

Prezidenta izstrādājums 1.septembrī propagandē verdziskus uzskatus. — Ģirts Birziņš (@nostradamusboy) September 7, 2021

"Когда политики получают власть путем постоянных дебатов, они хотя бы учатся говорить.

Когда их просто вытаскивают из лона коалиции для заикания, то иногда они эм... аа... ну... кредит на авто".

kad politiķi iegūst varu pastāvīgās diskusijās, tie vismaz iemācās runāt.

Kad tos vienkārši izvelk no azotes koalīcijas stutēšanai, reizēm tie em aa nu kredīts auto. https://t.co/6CgQzTDqcj — saolin (@saolins) September 8, 2021

"Латышскость - уже президент говорит, что плохую ауди или старый опель ты, малыш, возьмешь в кредит! Не дом на Мальорке, а только машину... Так, наверное, и появляется эта обреченность... :( Но зато у нас ломбарды и "Фениксы" на каждом углу!"