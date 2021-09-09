"Лучший комик Латвии!" В соцсетях высмеивают речь Левитса в День знаний

"Я думаю, что очень хорошо, что вы, например, беря кредит на машину, сможете сами рассчитать наиболее выгодные условия кредита", - заявил во время выступления Левитс.
Одни пользователи Twitter поспешили назвать президента лучшим латышским комиком, другие заявили, что он свой "жемчуг" разбрасывает во все стороны и сферы.
Приводим лишь некоторые комментарии:
Меня в детстве научили - если нечего сказать, лучше молчать".
"Он - лучший lv комик. Серьезно. Даже если бы я не знал, что это президент (т. е. не было бы никакой политической предвзятости и т. д.), я бы поставил его выше Гатиса Кандиса. Такой черный налет + полнейшая бессодержательность. Было бы так круто, если бы он действительно был комиком".
"Президент разбрасывает свой "жемчуг" во все стороны и сферы!!!"
"Абсолютно не удивляет. Удивлен был тогда, когда на первых ТВ-дебатах кандидатов в президенты Левитс не мог нормально составить предложение и на каждый вопрос отвечал лозунгами из партийных программ. Исследуем, разовьем и т. д.
Как вообще такие людишки попадают туда, куда попали?"
"Стоит только захотеть, и мир возьмется за руки, чтобы президентом смог стать и человек, не способный ничего представить".
"Этим он встает в один ряд с перлами "давно вас не били", "наверное, надо выпить" и "насинг спешал".
"Президентское творение 1 сентября пропагандирует рабские убеждения".
"Когда политики получают власть путем постоянных дебатов, они хотя бы учатся говорить.
Когда их просто вытаскивают из лона коалиции для заикания, то иногда они эм... аа... ну... кредит на авто".
"Латышскость - уже президент говорит, что плохую ауди или старый опель ты, малыш, возьмешь в кредит! Не дом на Мальорке, а только машину... Так, наверное, и появляется эта обреченность... :( Но зато у нас ломбарды и "Фениксы" на каждом углу!"