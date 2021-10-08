Нобелевская премия мира для главреда "Новой газеты": Кремль поздравляет, оппозиция негодует

Русская служба Би-би-си собрала наиболее яркие высказывания.

"Таланлив и смел"

"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

К поздравлениям присоединилась глава ЦИК Элла Памфилова. "Умение идти наперекор любой конъюнктуре в отстаивании своих принципов и достижении поставленных целей; искусство сочетать при этом твердость, последовательность и непреклонность - с готовностью слышать точку зрения самых непримиримых оппонентов и даже идти с ними на компромисс, если того требует спасение жизни и достоинства человека, оказавшегося в беде. Об этих качествах Муратова я знаю не понаслышке", - говорится в заявлении Памфиловой, опубликованном в телеграм-канале ЦИК.

Муратова также поздравила заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки. "Теперь я могу сказать, что выпивала с нобелевским лауреатом. И не я одна. Я думаю, что вручение премии Дмитрию - это большая победа для всей нашей профессии - журналистики. Диму любят. Дима умеет дружить, защищать и проявлять солидарность со своими коллегами", - написала она в "Телеграме".

Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян вспомнила, что Муратов известен благотворительной деятельностью. "Я точно знаю, что лично Муратов деятельно и страстно помогает больным детям, и мне было бы приятно думать, что Нобелевку ему дали за это, а не как обычно", - написала она в своем телеграм-канале.

При этом Муратова поздравляют и коллеги, далекие от власти. В частности, решение комитета поддержал спортивный комментатор и журналист Василий Уткин. "Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Как же это круто", - написал он в "Твиттере".

Корреспондент "Новой газеты" Илья Азар поздравил не только Муратова, но и журналистов издания.

"Соломоново решение"

В то же время многие представители российской оппозиции, в том числе сторонники Алексея Навального, недовольны присуждением премии Муратову.

Это может быть связано с тем, что во время недавних выборов в Госдуму он написал колонку, в которой защищал электронное голосование, к которому у оппозиции были претензии, и критиковал КПРФ - во многих округах сторонники Навального призывали голосовать за коммунистов по тактическим соображениям.

представляю как ща рады люди в АПшке: подконтрольные «либеральные» медиа показывают другим странам что у нас еще есть свобода слова а власть тихо уничтожает неподконтрольные которые никто оттуда не видит — просто таня (@easterly_13) October 8, 2021

Я еще поняла бы, если бы премию дали Костюченко, у нее действительно крутые репортажи. Или Милашиной. Но Муратов последних месяцев - простите, нет. — мягкая фетровая шляпа (@remidios) October 8, 2021

Навального и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую называли среди возможных претендентов на премию - и в сети звучат мнения, что они ее заслуживают больше, чем главный редактор "Новой газеты".