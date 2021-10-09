СМИ: Александр Серов в реанимации

Друзья певца якобы рассказали СМИ, что Серов был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Ранее он лечился в госпитале недалеко от дома, но был перевезен в реанимационное отделение в Мосвке.

Сейчас Александр Серов находится в тяжелом состоянии. Он в кислородной маске. Поражение легких артиста большое - почти 75%.