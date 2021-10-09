СМИ: Александр Серов в реанимации
67-летний российский исполнитель Александр Серов госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Известно, что у артиста поражены почти 75% легких. Об этом пишет "Комсомольская правда".
67-летний российский исполнитель Александр Серов госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Известно, что у артиста поражены почти 75% легких. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Друзья певца якобы рассказали СМИ, что Серов был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Ранее он лечился в госпитале недалеко от дома, но был перевезен в реанимационное отделение в Мосвке.
Сейчас Александр Серов находится в тяжелом состоянии. Он в кислородной маске. Поражение легких артиста большое - почти 75%.
Александр Серов считается секс-символом эстрады 80-х и 90-х. Он известен своими хитами "Ты меня любишь", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез" и "Как быть".