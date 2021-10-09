Общепит в ЧС: сокращенное время работы, ограничения за столиками, разный поток для детей

"С собой" или вакцина: новые правила общественного питания

По новым правилам общественное питание в помещении и на улице будет доступно только в эпидемиологически безопасной среде – все взрослые участники должны быть переболевшими или вакцинированными.

У одного столика смогут собраться до четырех лиц, а расстояние между столиками должно быть не менее трёх метров, если столики не отгорожены стенкой.

Также рестораны общественного питания будут ограничены во времени работы – открываться не раньше 6 утра и закрываться к 21.

Правила для родителей с детьми

Ресторан так же обязан отделять людей с сертификатом о вакцинации или перенесенном Covid-19 от взрослых с такими же документами, сопровождающих детей до 12 лет без сертификата или от 12 лет с сертификатом о тесте или негативном тесте на Covid-19 не старше трех суток, сделанном в школе. Оба потока должны быть отделены во времени или в пространстве: помещение должно быть отгорожено стенкой или лентой и дистанцией в два метра.

Помимо этого, дети до 12 лет без сертификата или дети от 12 лет c подходящим сертификатом или сделанным в течение последних трех суток в учебном заведении тестом также смогут получить услуги красоты и не только придя вместе с полностью вакцинированными или переболевшими родителями.

Еда на вынос - для всех

Еду "с собой" по-прежнему будет можно получить без сертификата, но работники, контактирующие с посетителями обязаны быть вакцинированы.

В этом случае в зоне выдачи должно быть не менее 15 квадратных метров свободного места на человека, и все должны соблюдать дистанцию и использовать маски для лица.

Для путешественников и спортсменов

По новым правилам, в заведениях общественного питания в рижском аэропорту потребуется обеспечить расстояние в два метра между столиками или разграничивающие стены. За одним столиком смогут собраться до четырех посетителей за исключением принадлежащих к одному домохозяйству.