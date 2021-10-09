Из Рижского городского канала извлекли тело погибшего

В 10:09 поступил вызов на пожар в Риге, где в квартире пятиэтажного дома сработал датчик дыма и на включенной плите сгорела еда на площади 0,2 квадратных метра. Пожарные обнаружили мужчину на полу в сильно задымленной квартире и вынесли его из помещения.