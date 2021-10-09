Сб, 9.10.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Из Рижского городского канала извлекли тело погибшего

Рижский городской канал ФОТО: Zane Bitere/LETA

В пятницу, 8 октяря, пожарные спасли из пожара одного человека и нашли в водоеме одного утонувшего, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Тело погибшего было найдено в Рижском городском канале, его передали Государственной полиции.

В 10:09 поступил вызов на пожар в Риге, где в квартире пятиэтажного дома сработал датчик дыма и на включенной плите сгорела еда на площади 0,2 квадратных метра. Пожарные обнаружили мужчину на полу в сильно задымленной квартире и вынесли его из помещения.

Всего вчера в VUGD поступило 50 вызовов, из них 13 на пожары, 25 на спасательные операции, а 12 вызовов были ложными.


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