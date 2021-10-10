Из-за обязательной вакцинации в Кекавском крае готовы уволиться 63 педагога

Наиболее незавидная ситуация в дошкольном образовательном учреждении Bitīte, где о готовности уволиться заявили от 20 до 25 учителей и их помощников.

Десять педагогов планируют уйти с работы в Кекавской средней школе, девять - в Баложской средней школе , шесть - в Кекавской музыкальной школе, пять - в Балдонской средней школе и три учителя - в Плявниеккалнской начальной школе.

По два педагога готовы уволиться из Даугмалской основной школы и дошкольного учебного заведения Zvaigznīte, один - из Балдонской музыкальной школы им. Яниса Думиньша.

Оценив ситуацию, мэр Кекавы Юрис Жилко направил открытое письмо председателю комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилу Ашераденсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, Кабинету министров и председателю Латвийского союза самоуправлений Гинту Каминскису, призывая отменить норму об обязательной вакцинации сотрудников образовательных учреждений.

Руководство Кекавской краевой думы подчеркивает, что цель письма - указать на потенциальные угрозы и проблемные ситуации, с которыми руководство школ столкнется после 15 ноября.