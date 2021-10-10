Умер на месте происшествия: ДТП в Елгавском крае с летальным концом
В субботу, 9 октября, в ДТП в Платонской волости Елгавского края погиб один человек, сообщили в Госполиции.
В субботу, 9 октября, в ДТП в Платонской волости Елгавского края погиб один человек, сообщили в Госполиции.
Авария произошла в 16:50. Водитель автомашины Ford Galaxy съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель автомобиля от полученных травм умер на месте происшествия, пассажирка с травмами доставлена в больницу.
Всего за сутки зарегистрировано 76 ДТП. В 13 авариях пострадали 18 человек. Трое пострадавших были пешеходами, двое - велосипедистами.