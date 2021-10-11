Скандал во Всемирном банке: должность может потерять глава МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) в воскресенье сообщил, что по-прежнему не принято решение по поводу того, сохранит ли должность его глава Кристалина Георгиева, сообщает AFP.
Международный валютный фонд (МВФ) в воскресенье сообщил, что по-прежнему не принято решение по поводу того, сохранит ли должность его глава Кристалина Георгиева, сообщает AFP.
Проведенное юридической фирмой WilmerHale расследование свидетельствует, что
Георгиева на своем прошлом месте работы во Всемирном банке приказала сотруднику сменить рейтинг Doing Business, чтобы угодить Китаю.
В конце недели правление МВФ в очередной раз встречалось с представителями WilmerHale и Георгиевой.
Вечером в воскресенье фонд указал, что добился в своей оценке значительного прогресса и решение будет принято в скором времени.
Напомним, Всемирный банк в 2018 году создал годовой рейтинг, в то время как руководство банка вело важные переговоры об увеличении своего ссудного капитала на основе соглашения с Китаем и США.
За несколько недель до публикации рейтинга в конце октября 2017 года Всемирный банк и его президент Джим Ен Ким с главным исполнительным директором Георгиевой попросили сотрудников рассмотреть возможность обновления методологии по отношению к Китаю, свидетельствует расследование WilmerHale.
Ким обсудил рейтинг с высшими должностными лицами Китая, которых не удовлетворяло отражение государства в нем, и его помощники инициировали дискуссии о том, как улучшить этот результат.
Георгиева обвинения отвергает.