Проведенное юридической фирмой WilmerHale расследование свидетельствует, что

Георгиева на своем прошлом месте работы во Всемирном банке приказала сотруднику сменить рейтинг Doing Business, чтобы угодить Китаю.

В конце недели правление МВФ в очередной раз встречалось с представителями WilmerHale и Георгиевой.

Вечером в воскресенье фонд указал, что добился в своей оценке значительного прогресса и решение будет принято в скором времени.

Напомним, Всемирный банк в 2018 году создал годовой рейтинг, в то время как руководство банка вело важные переговоры об увеличении своего ссудного капитала на основе соглашения с Китаем и США.

За несколько недель до публикации рейтинга в конце октября 2017 года Всемирный банк и его президент Джим Ен Ким с главным исполнительным директором Георгиевой попросили сотрудников рассмотреть возможность обновления методологии по отношению к Китаю, свидетельствует расследование WilmerHale.

Ким обсудил рейтинг с высшими должностными лицами Китая, которых не удовлетворяло отражение государства в нем, и его помощники инициировали дискуссии о том, как улучшить этот результат.