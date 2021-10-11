Опасная статистика: треть ДТП с пострадавшими связана с поворотом налево

"Ежегодно в Латвии регистрируется несколько сотен дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), связанных с поворотом налево. В целом они составляют треть всех происшествий, в которых пострадали люди", - поясняет Янис Абашин, председатель правления LTAB.

Нормативные акты, регламентирующие дорожное движение, определяют, что в Латвии не запрещено совершать обгон на перекрестках, если только в конкретных местах это не запрещено особыми условиями, например, тем, что это регулируемый перекресток или пешеходный переход, или непрерывная разделительная полоса. Этот порядок особенно опасен в ситуациях, когда кто-то из участников движения хочет совершить левый поворот, а едущий за ним автомобиль уже начал или хочет начать обгон.

Опыт страховщиков показал, что водители транспортных средств в большинстве ошибочно считают, что за вызов ДТП ответственен тот, кто начал маневр обгона. Чаще всего ответственность за эти аварии ложится на того, кто совершал левый поворот и лишь в отдельных случаях – на обоих водителей:

"Мы в основном сталкиваемся с ситуациями, когда едущий впереди водитель, включая левый поворотник, не смотрит в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что едущий за ним водитель не начал обгон. Участникам дорожного движения необходимо понимать, что в такой ситуации даже своевременно включенный поворотник не является основанием считать, что у водителя есть преимущество для совершения маневра", - поясняет Я. Абашин, добавляя, что бывают и такие ситуации, когда едущие сзади водители нетерпеливо и опрометчиво совершают обгон в местах, где это запрещено, или недостаточно оценив обстоятельства, или нарушая скоростной режим.

Чтобы выяснить уровень знаний водителей о левом повороте и его опасности, в конце сентября LTAB провел опрос, в котором приняло участие 430 водителей транспортных средств. 77,7% респондентов указали, что водители очень часто не показывают поворотник или делают это очень поздно, кроме того чаще всего так ведут себя велосипедисты и водители самокатов (46,3%), автоводители (33,7%), мотоциклисты и водители скутеров (20%).

Хотя 97,2% респондентов указали, что им мешает то, что автоводители не показывают поворотник перед началом маневра, все же почти треть (28,2%) опрошенных автоводителей признают, что, совершая маневры, сами не всегда показывают поворотник. Чаще всего (55% случаев) дело в том, что они не видят в этом необходимости, им лень (27,1%) или не хватает времени (14%).

"Цель информативной кампании "Дорога – не игра! Ошибок не прощает…" не только напомнить водителям об опасности левого поворота, но и заставить задуматься о своих действиях и изменить плохие водительские привычки, помня о простой истине – если что-то мешает Тебе, это может мешать и другим, создавая угрозу как для своей безопасности, так и для безопасности других участников дорожного движения", - информирует председатель правления LTAB.