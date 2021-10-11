Муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой разбился на мотоцикле

Подробности ДТП не раскрываются, о состоянии Сырова информации нет. Журналисты подчеркивают, что Плетнева узнала об аварии во время своего концерта, проходившего 10 октября.

"Я собрала всю волю в кулак и приняла решение все же выйти на сцену. Тем более что у меня есть определенные обязательства перед организаторами, моей командой и моими слушателями, которые пришли поддержать и поздравить нас с 15-летием группы "Винтаж". Отработав концерт при полном солд-ауте, я сразу же уехала к мужу", - цитирует Плетневу StarHit.ru.

После Анна подтвердила, что ее супруг находится в реанимации под наблюдением врачей. Медики держат ситуацию под контролем.

Напомним, весной Сыров тяжело болел коронавирусной инфекцией.

Анна и Кирилл вместе уже почти 20 лет. Они воспитывают двоих общих детей - Марию, Кирилла, а также дочь Варвару, которая родилась в первом браке певицы. Артистка не раз признавалась, что счастлива в союзе с бизнесменом.