Я решился на вакцину! Где сейчас ее точно можно сделать?

Рижанам предлагается воспользоваться возможностью привиться от Covid-19 в рижских медицинских учреждениях:
- SIA Rīgas Dzemdību nams,
- в филиалах SIA Rīgas veselības centrs в Болдерае, Зиепниеккалнсе, Ильгюциемсе, Иманте, Кенгарагсе и Торнякалнсе,
- в 1-ой городской больнице.
Также можно привиться в торговых центрах
- Akropole,
- Alfa,
- Domina,
- Riga Plaza,
- Origo,
- Dole,
- Valdlauči,
- Sāga
- и IKEA.
Полную информацию о вакцинации, в том числе все актуальные адреса прививочных пунктов, можно найти на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv/lv .
На месте состояние здоровья лица, прибывшего на вакцинацию, предварительно оценит медик, который даст консультацию о действии вакцины. С собой надо иметь удостоверяющий личность документ.