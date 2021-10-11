Я решился на вакцину! Где сейчас ее точно можно сделать?

Принимая во внимание высокий интерес жителей Риги к вакцинации против Covid-19, департамент благосостояния Рижской думы напоминает, что вакцину можно получить в медучреждениях, торговых центрах и у семейных врачей, сообщили LЕТА в управлении по связям Рижской думы.