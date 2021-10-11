Пн, 11.10.2021
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Я решился на вакцину! Где сейчас ее точно можно сделать?

Очередь на вакцинацию в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Принимая во внимание высокий интерес жителей Риги к вакцинации против Covid-19, департамент благосостояния Рижской думы напоминает, что вакцину можно получить в медучреждениях, торговых центрах и у семейных врачей, сообщили LЕТА в управлении по связям Рижской думы.

Рижанам предлагается воспользоваться возможностью привиться от Covid-19 в рижских медицинских учреждениях:

  • SIA Rīgas Dzemdību nams,
  • в филиалах SIA Rīgas veselības centrs в Болдерае, Зиепниеккалнсе, Ильгюциемсе, Иманте, Кенгарагсе и Торнякалнсе,
  • в 1-ой городской больнице.

Также можно привиться в торговых центрах

  • Akropole,
  • Alfa,
  • Domina,
  • Riga Plaza,
  • Origo,
  • Dole,
  • Valdlauči,
  • Sāga
  • и IKEA.

Полную информацию о вакцинации, в том числе все актуальные адреса прививочных пунктов, можно найти на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv/lv .

На месте состояние здоровья лица, прибывшего на вакцинацию, предварительно оценит медик, который даст консультацию о действии вакцины. С собой надо иметь удостоверяющий личность документ.


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