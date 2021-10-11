От Covid-19 скончались непривитые братья. Им было меньше 30, а их мать - врач

Медики, ставшие свидетелями этой трагедии, до сих пор не могут смириться с бессмысленной смертью двух молодых людей.

Их мать - врач - сделала прививку только недавно, перед тем как сама заболела, поделилась Зайга Кравале, пульмонолог 14-го отделения больницы Страдиня.

Оба сына вакцинированы не были, у обоих заболевание протекало тяжело. Молодым людям было меньше 30, жили они вместе с матерью. Они были уверены, что раз работают за компьютером из дома и редко выходят на улицу - не заразятся вирусом. В итоге же почти одновременно заразились все трое, рассказала Кравале.

Изначально больную мать поместили в больницу Страдиня, а братья лечились в "Гайльэзерсе". Однако их состояние быстро ухудшалось, и вскоре один из братьев был переведен в реанимационное отделение больницы им. Страдиня, где его подключили к аппарату, который с очень высокой скоростью доставляет кислород в кровь пациента. Мать тоже была кислородозависимой, но ей хватило маски.

"Это была трагедия, что мама была у нас и было ясно, что, к сожалению, мальчик не выживет.

Наша команда дважды спускалась с женщиной, чтобы она попрощалась с сыном.

Она сидела рядом с ним, но другой ее сын в "Гайльэзерсе" умер первым. С ним мать так и не смогла попрощаться, и саму ее мы смогли выписать только за день до похорон обоих сыновей", - сказала Кравале.

"То, что происходит сегодня в больницах - огромная, огромная волна горя, отчаяния, несчастья. В ситуации, когда этого могло бы не произойти", - сказала пульмонолог.

Врачи ковид-отделений убеждены, что даже в случае болезни вакцина наверняка предотвратила бы такой драматичный исход.