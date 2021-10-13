Стендап-комик Ариана Лолаева со слезами извинилась за шутку об "осетинском пироге между ног"

Видео с мероприятия Roast Battle - 2020 распространилось в осетинских пабликах 9 октября. В ролике Ни говорит, что у Лолаевой "между ног осетинский пирог".

В Северной Осетии шутку расценили как оскорбление нации и национальных символов.

Как отмечает Baza, это блюдо имеет для осетин важное значение. С ним связан обряд "три пирога", которые, по одной из версий, символизируют Бога, солнце и землю.

В тот же день Лолаева и Ни извинились в своих Instagram.

12 октября Лолаева опубликовала в своем Instagram еще одно видео с извинениями.

"Со мной серьезно поговорили и все объяснили, после чего я осознала весь масштаб трагедии и уровень колоссального урона, который я нанесла и себе, и всем близким, и всем, кто увидел это видео. Это все сугубо по моей вине, неосторожности и ужасающей глупости. Последнее, чего я бы хотела в своей жизни - это быть врагом для своего народа, который я искренне люблю, уважаю и ценю", - сообщила артистка.

Напомним, 29-летний комик из Беларуси Идрак Мирзализаде был арестован 9 августа на десять суток из-за того, что в его монологе якобы имеются признаки разжигания межнациональной вражды. Этот монолог прозвучал в шоу "Разгоны". В нем Мирзализаде порассуждал на тему того, как тяжело человеку с южными корнями снять квартиру в столице, когда все хотят видеть в арендаторах только лиц славянской национальности. Мирзализаде извинился.