МВД России: пребывание Мирзализаде в стране нежелательно. Комик не выходит на связь

"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, разжигающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - говорится в релизе МВД.

Вид на жительство в России Мирзализаде получил в марте 2021 года. В МВД отметили, что уведомят комика о решении в ближайшие дни. В ведомстве добавили, что считают недопустимыми "высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи".

Esquire подчеркивает, что согласно закону "О порядке выезда и въезда в РФ" иностранец, чье пребывание в России признали нежелательным, "обязан выехать из Российской Федерации".

Telegram-канал Mash сообщает, что после освобождения Идрак Мирзализаде был в подавленном состоянии. Он не желал ни с кем контактировать. По словам комика Артура Чапаряна, на днях Идрак уехал в Беларусь. Коллега отметил, что с 28 августа Мирзализаде не отвечает на звонки.