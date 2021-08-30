Пн, 30.08.2021
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МВД России: пребывание Мирзализаде в стране нежелательно. Комик не выходит на связь

Идрак Мирзализаде ФОТО: скриншот с youtube.com

МВД России приняло решение о пожизненной "нежелательности пребывания" в стране гражданина Беларуси комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на сайт ведомства.

"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, разжигающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - говорится в релизе МВД.

Вид на жительство в России Мирзализаде получил в марте 2021 года. В МВД отметили, что уведомят комика о решении в ближайшие дни. В ведомстве добавили, что считают недопустимыми "высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи".

Esquire подчеркивает, что согласно закону "О порядке выезда и въезда в РФ" иностранец, чье пребывание в России признали нежелательным, "обязан выехать из Российской Федерации".

Telegram-канал Mash сообщает, что после освобождения Идрак Мирзализаде был в подавленном состоянии. Он не желал ни с кем контактировать. По словам комика Артура Чапаряна, на днях Идрак уехал в Беларусь. Коллега отметил, что с 28 августа Мирзализаде не отвечает на звонки.

Напомним, 29-летний Идрак Мирзализаде был арестован 9 августа на десять суток из-за того, что в его монологе якобы имеются признаки разжигания межнациональной вражды. Этот монолог прозвучал в шоу "Разгоны". В нем Мирзализаде порассуждал на тему того, как тяжело человеку с южными корнями снять квартиру в столице, когда все хотят видеть в арендаторах только лиц славянской национальности.


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