Рижская дума готова ввести распоряжение правительства об обязательной вакцинации

В управлении отметили, что в соответствии с решением Кабинета министров Rīgas satiksme сейчас ищет техническое решение для отмены скидок на проезд взрослым непривитым лицам.

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис подчеркнул, что задачей правительства в данной ситуации является принятие решений, а их реализация - дело самоуправления. В то время, когда умирают люди, а врачи и больницы работают на пределе возможностей, выносить на обсуждение каждое новое требование было бы нецелесообразно, отметил мэр.

"Рижское самоуправление готово выполнять все распоряжения. Это может вызвать трудности в некоторых сферах в краткосрочной перспективе, но дума продолжит выполнять все свои функции.

Самоуправление будет работать так, чтобы вакцинированные жители ощущали новые ограничения как можно меньше.

Всем сотрудникам самоуправления надо понимать, что наступил последний момент для вакцинации", - сказал Стакис.

Согласно постановлению правительства, с 15 ноября должны быть отстранены от работы все работники самоуправлений, не прошедшие вакцинацию или не имеющие сертификата о перенесенном заболевании. С лета Рижская дума реализует программы по повышению охвата вакцинацией в образовательных учреждениях, социальных учреждениях, столичной полиции и сиротском суде, выделив на эти цели почти 2 млн евро. Таким образом удалось достичь хороших показателей вакцинации сотрудников. Всего в самоуправлении заняты 27 000 человек.

Директор департамента образования, культуры и спорта Марис Крастиньш сообщил, что самоуправление работает над обеспечением непрерывного учебного процесса после 15 ноября, когда вступит в силу требование о вакцинации всех сотрудников. В общеобразовательных школах удалось добиться высокого охвата вакцинацией, и школы продолжат работать в прежнем режиме.

В думском управлении коммуникации пояснили, что после вступления в силу обязательного требования о вакцинации могут возникнуть проблемы в некоторых дошкольных заведениях, где до сих пор остается 9% нянечек и педагогов, которые не привиты и не собираются этого делать, однако ситуация меняется с каждым днем и заметна позитивная тенденция по снижению числа невакцинированных работников.

Дума работает с детскими садами индивидуально, пытаясь найти решения для продолжения их непрерывной работы путем изменения рабочего времени и перераспределения нагрузки на педагогов. Закрытие групп возможно только в исключительных случаях.

Чтобы выполнить распоряжение правительства об отмене скидок на проезд в общественном транспорте для невакцинированных совершеннолетних пассажиров, Rīgas satiksme в настоящее время ищет технические решения, проинформировала председатель правления компании Джинета Иннуса.

Она заверила, что все вакцинированные совершеннолетние и все несовершеннолетние пассажиры продолжат пользоваться льготами.