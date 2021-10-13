ReTV: Студентам без ковид-сертификатов приходится выселяться из общежитий

С начала сентября, когда часть учебного процесса в вузах уже организована дистанционно, студенческие общежития стали менее заселенными. Кажется, в них будет еще более спокойно, поскольку многим студентам, не прошедшим вакцинацию, придется их покинуть.

"В настоящее время из пяти общежитий Латвийского университета выехал примерно 30 арендаторов, не прошедших вакцинацию или переболевших Covid-19", - говорит Дайга Штелмахере, заместитель заведующего отделом инфраструктуры Латвийского университета.

"Десять студентов выписываются прямо сейчас.

Молодые люди осознали, что не могут учиться очно, поэтому им не имеет смысла жить в общежитиях", - признает Лана Янмере, руководитель отдела коммуникаций Латвийского сельскохозяйственного университета.

"Мы видим, как студенты, не вакцинированные и не собирающиеся этого делать, временно покидают общежитие.

В основном они уезжают по месту жительства для удаленного обучения.

При необходимости мы предлагаем отдельную комнату (квартиру с отдельным входом, удобствами и кухней) на определенный период времени, пока студент не найдет новый дом, но такой возможностью пока не интересуются", - говорит Инета Павила, представитель службы общежитий Лиепайского университета.

В Видземской Высшей школе же сообщают, что точно неизвестно, сколько студентов покинули общежития, поскольку не имели сертификата о прививке.

"У студентов всегда есть собственное видение этих вещей.

Мы не уточняли, но факт, что невакцинированные студенты больше не проживают в общежитиях Видземской Высшей школы, я подтвердить могу это", - говорит Ивета Гринберга, представитель вуза.

Между тем, в Даугавпилсском университете студентам, которые начали курс вакцинации, изначально был предоставлен отдельный этаж в общежитиях. Сейчас все, проживающие в общежитиях, вакцинированы. Рижский технический университет (RTU) также нашел похожее решение.

"Мы нашли особый способ помочь им. С учетом всех правил искать те места, в которых они будут как можно меньше контактировать с другими студентами, пока не завершат курс вакцинации", - поясняет Юрис Ильин, административный директор RTU.