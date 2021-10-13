Этот момент снова настал - Лондонский музей естествознания раскрыл победителей конкурса Wildlife Photographer of the Year 2021! Смотрите фото!

ФОТО: Laurent Ballesta, Wildlife Photographer of the Year

В этом году в конкурсе участвовали 50 000 снимков из 95 стран мира. В прошлом месяце музей опубликовал список фотографий, которые получили высокую оценку и не дотянули до финала совсем чуть-чуть.

Фотографом года стал Лорен Балеста - биолог и фотограф подводного мира, который запечатлел во Французской Полинезии нерест морского окуня, гонимый роем акул после наступления темноты.

В Лондонском музее естествознания с 15 октября будет открыта выставка с сотней фотографий, попавших в финал. А уже 18 октября начнется прием заявок на конкурс в следующем году.

ФОТО: Stefano Unterthiner, Wildlife Photographer of the Year

ФОТО: Justin Gilligan, Wildlife Photographer of the Year

ФОТО: João Rodrigues, Wildlife Photographer of the Year

ФОТО: Gil Wizen, Wildlife Photographer of the Year

ФОТО: Brent Stirton, Wildlife Photographer of the Year