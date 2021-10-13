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Галерея ⟩ Лучшие фотографии дикой природы 2021
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Этот момент снова настал - Лондонский музей естествознания раскрыл победителей конкурса Wildlife Photographer of the Year 2021! Смотрите фото!
В этом году в конкурсе участвовали 50 000 снимков из 95 стран мира. В прошлом месяце музей опубликовал список фотографий, которые получили высокую оценку и не дотянули до финала совсем чуть-чуть.
Фотографом года стал Лорен Балеста - биолог и фотограф подводного мира, который запечатлел во Французской Полинезии нерест морского окуня, гонимый роем акул после наступления темноты.
В Лондонском музее естествознания с 15 октября будет открыта выставка с сотней фотографий, попавших в финал. А уже 18 октября начнется прием заявок на конкурс в следующем году.
Галерея: Лучшие фото этого года