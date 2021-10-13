Не надевайте шорты и не грубите: стюард о 10 вещах, которые следует помнить во время полета

Всегда надевайте обувь. Пол грязный. Путешественников, которые не соблюдают это правило - много, да и вообще это просто негигиенично.

Не вставайте со своего места во время турбулентности. Пилот самолета или стюарды и стюардессы всегда предупреждают о ней.

Обращайте внимание на инструктаж по безопасности, который до полета проводят бортпроводники. Никогда нельзя знать, что произойдет. Во время авиакатастрофы ваши шансы выжить увеличиваются на 80%, если вы послушаете, что вам рассказывают члены экипажа.

Не грубите бортпроводникам. Это кажется очевидным, но очень многие пассажиры не соблюдают элементарную вежливость.

Не вставайте, пока самолет полностью не приземлился. Это можно делать, лишь когда загорается лампочка с указанием, что можно отстегнуть ремни безопасности.

Используйте бумажные салфетки при нажатии на кнопку слива в туалете.

Во время полета все время пейте воду. За время одного рейса человеку следует выпить хотя бы пол-литра воды, иначе организм обезвоживается, горло и глаза становятся сухими.

Не опирайтесь головой на иллюминатор. Вы даже не представляете, сколько людей делали то же самое до вас.

Во время полета не надевайте шорты. Так же как и с окнами - вам неизвестно, насколько сиденье чистое.