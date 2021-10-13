Совсем не летняя: синоптики рассказали о погоде в конце недели

В четверг дождь пройдет лишь местами, в пятницу осадки затронут уже более половины территории страны, максимальное их количество ожидается в Курземе. Дождевые тучи по крайней мере местами будут наблюдаться также в субботу и воскресенье.

В пятницу порывы южного, юго-западного ветра увеличатся до 12-17 метров в секунду, а на побережье сила порывов местами может превышать 20 метров в секунду. В субботу также ожидается ветреная погода.

Температура воздуха останется на нынешнем уровне, не выше +13 градусов, а ночью в основном не опустится ниже нуля.