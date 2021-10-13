Ср, 13.10.2021
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Оскар Шнайдерс, представитель Минздрава
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Сплоченность во время раздоров. Что такое "активный гражданин" и почему это важно?

ФОТО: Pexels

Чтобы способствовать участию общественности в принятии решений и активному гражданскому участию, Фонд общественной интеграции проводит кампанию "Рассказать о сплоченности". Цель кампании - в то время, когда общество по разным причинам поляризовано и взаимоотношения между различными его группами напряженные, показать различные аспекты сплоченности общества, помочь понять их значение и предоставляемые возможности, говорится в пресс-релизе Фонда общественной интеграции.

Во время кампании "Рассказать о сплоченности" Фонд общественной интеграции (ФОИ) разъясняет важность сплоченности и повышает осведомленность о роли каждого члена общества в построении инклюзивного гражданского общества, рассказывая об успешных примерах работы неправительственных организаций, волонтерства, сотрудничества между нациями и гражданского участия.

"Сплоченное общество не означает общество с монолитными взглядами или мнениями большинства, которые навязываются. Это означает, что мнения могут быть разными, и мы можем видеть в этом преимущество, сотрудничая друг с другом и с уважением выслушивая друг друга.

Для развития государства активность и участие каждого имеют огромное значение и влияние.

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И это имеет эффект снежного кома – если действовать, безусловно, будет результат", - подчеркивает Зайга Пуце, директор секретариата Фонда общественной интеграции.

Кампания знакомит общество с примерами активных граждан, которые происходят из разных социальных, этнических и других слоев, тем самым побуждая и других следовать этим хорошим примерам.

Привилегия участвовать в разработке политики

Наталия Книпше, делегат латвийской молодежи в ООН, описывает гражданскую активность как заботу о себе и окружающих. В свободное время она занимается гражданской активностью, отстаивая такие темы, как гендерное равенство, предотвращение дезинформации, климатический кризис, права сообщества ЛГБТ+ и всеобщая гражданская и политическая активность среди молодежи.

Молодая активистка подчеркивает, что Латвия - одна из наименее активных стран в Европе с точки зрения активности молодежи, потому что часто молодые граждане не осознают, что политика - это наша повседневная жизнь, которая влияет на все - начиная с места, где можно перейти улицу, и до меню школьного обеда. Н. Книпше призывает каждого заметить эту повседневность политики, перестать воспринимать ее как нечто далекое и непонятное и осознавать нашу привилегию участвовать в ее разработке.

Волонтерская работа

Наглядным примером гражданской активности является волонтерская работа. Чтобы поддержать людей в кризисных ситуациях и уменьшить социальное неравенство, ФОИ реализует программу Европейского фонда поддержки для наиболее нуждающихся лиц, цель которого - обеспечить продовольственную и базовую материальную поддержку, а также способствовать социальной интеграции. В оказании поддержки участвуют неправительственный сектор, религиозные и муниципальные партнерские организации, а также социальные службы по всей Латвии, и в деятельности этих организаций очень важную роль играют именно волонтеры.

Майя Озола является волонтером Видземского комитета Латвийского Красного Креста, участвуя в оказании продовольственной и базовой материальной помощи наиболее нуждающимся людям. Наибольшее удовлетворение для нее - возможность почувствовать себя полезной и увидеть радость людей, которым она помогает. М. Озола признается, что вечером ей приятно размышлять о том, что было сделано в течение дня, и ощущать, что она делает доброе дело. Конечно, работа вызывает усталость, но это приятная усталость, потому что проделана большая и хорошая работа.

Избавление от стереотипов уже с раннего возраста

Краеугольным камнем сплоченного общества является инклюзивность и уважение интересов всех групп общества. Это особенно актуально для молодых людей, поскольку их понимание общества только формируется, и в будущем именно они будут строить открытое и инклюзивное общество.

С целью узнавания и популяризации еврейской культуры среди молодежи ассоциация Goraļ уже второй год подряд реализует проект "Евреи в Елгаве: история и традиции", который проходит в рамках программы ФОИ "Программа сотрудничества для национальных меньшинств и латышской молодежи". Илана Лисагора, член правления общества Goraļ, подчеркивает, что сокращение дискриминации и стереотипов должно начинаться уже с детей, потому что они самые открытые. Расширяя кругозор молодежи и показывая, что наша страна является домом для множества различных культур, можно в будущем способствовать построению инклюзивного общества.

Участие в общественной жизни

В построении сплоченного общества большую роль играет сотрудничество между различными общественными группами. И очень хорошо, если его можно приумножать, выполняя работу, которая по сердцу. Общество "Детско-юношеский музыкальный клуб" на протяжении многих лет активно участвует в социально значимых проектах и волонтерских проектах, реализуя различные инициативы и занимаясь международной деятельностью.

В прошлом году при поддержке ФОИ клуб реализовал проект "Музыка объединяет общество", организовав три благотворительных концерта во дворах больницы Ģintermuiža, Елгавской городской больницы и государственного центра социальной опеки "Земгале". Концерты проходили в трейлере, который напоминал импровизированную передвижную сцену. С одной концертной площадки на другую передвижная сцена перевозилась на квадроцикле, а сами молодые музыканты передвигались на велосипедах.

Молодые люди, которые сами принимали участие в концертах, признают, что эти концерты дали очень ценный опыт и возможность самосовершенствоваться. Такие мероприятия объединяют общество и дают чувство удовлетворения, что очень важно для понимания роли каждого человека в социальной жизни.

Фонд общественной интеграции обеспечивает эффективное осуществление политики сплочения общества и оказывает значительную поддержку неправительственному сектору в укреплении гражданственности и демократии, поддерживая граждански просвещенное, активное, ответственное, инклюзивное и сплоченное общество. Основные направления деятельности: поддержка неправительственного сектора, национальных меньшинств, семей, диаспоры, социально незащищенных слоев населения и СМИ.


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