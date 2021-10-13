Сплоченность во время раздоров. Что такое "активный гражданин" и почему это важно?

Молодая активистка подчеркивает, что Латвия - одна из наименее активных стран в Европе с точки зрения активности молодежи, потому что часто молодые граждане не осознают, что политика - это наша повседневная жизнь, которая влияет на все - начиная с места, где можно перейти улицу, и до меню школьного обеда. Н. Книпше призывает каждого заметить эту повседневность политики, перестать воспринимать ее как нечто далекое и непонятное и осознавать нашу привилегию участвовать в ее разработке.

Волонтерская работа

Наглядным примером гражданской активности является волонтерская работа. Чтобы поддержать людей в кризисных ситуациях и уменьшить социальное неравенство, ФОИ реализует программу Европейского фонда поддержки для наиболее нуждающихся лиц, цель которого - обеспечить продовольственную и базовую материальную поддержку, а также способствовать социальной интеграции. В оказании поддержки участвуют неправительственный сектор, религиозные и муниципальные партнерские организации, а также социальные службы по всей Латвии, и в деятельности этих организаций очень важную роль играют именно волонтеры.

Майя Озола является волонтером Видземского комитета Латвийского Красного Креста, участвуя в оказании продовольственной и базовой материальной помощи наиболее нуждающимся людям. Наибольшее удовлетворение для нее - возможность почувствовать себя полезной и увидеть радость людей, которым она помогает. М. Озола признается, что вечером ей приятно размышлять о том, что было сделано в течение дня, и ощущать, что она делает доброе дело. Конечно, работа вызывает усталость, но это приятная усталость, потому что проделана большая и хорошая работа.

Избавление от стереотипов уже с раннего возраста

Краеугольным камнем сплоченного общества является инклюзивность и уважение интересов всех групп общества. Это особенно актуально для молодых людей, поскольку их понимание общества только формируется, и в будущем именно они будут строить открытое и инклюзивное общество.

С целью узнавания и популяризации еврейской культуры среди молодежи ассоциация Goraļ уже второй год подряд реализует проект "Евреи в Елгаве: история и традиции", который проходит в рамках программы ФОИ "Программа сотрудничества для национальных меньшинств и латышской молодежи". Илана Лисагора, член правления общества Goraļ, подчеркивает, что сокращение дискриминации и стереотипов должно начинаться уже с детей, потому что они самые открытые. Расширяя кругозор молодежи и показывая, что наша страна является домом для множества различных культур, можно в будущем способствовать построению инклюзивного общества.

Участие в общественной жизни

В построении сплоченного общества большую роль играет сотрудничество между различными общественными группами. И очень хорошо, если его можно приумножать, выполняя работу, которая по сердцу. Общество "Детско-юношеский музыкальный клуб" на протяжении многих лет активно участвует в социально значимых проектах и волонтерских проектах, реализуя различные инициативы и занимаясь международной деятельностью.

В прошлом году при поддержке ФОИ клуб реализовал проект "Музыка объединяет общество", организовав три благотворительных концерта во дворах больницы Ģintermuiža, Елгавской городской больницы и государственного центра социальной опеки "Земгале". Концерты проходили в трейлере, который напоминал импровизированную передвижную сцену. С одной концертной площадки на другую передвижная сцена перевозилась на квадроцикле, а сами молодые музыканты передвигались на велосипедах.

Молодые люди, которые сами принимали участие в концертах, признают, что эти концерты дали очень ценный опыт и возможность самосовершенствоваться. Такие мероприятия объединяют общество и дают чувство удовлетворения, что очень важно для понимания роли каждого человека в социальной жизни.