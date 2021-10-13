"В белом халате и с терминалом". Как кремлевская медицина зарабатывает на платной госпитализации с ковидом

"Госбольницы вправе оказывать за деньги медицинскую помощь за исключением экстренной, которая связана с устранением угрозы жизни, а также устранением осложнений, возникших при оказании медпомощи", - объясняет Ольга Зиновьева, управляющий партнер адвокатского бюро "Онегин" (специализируется на медицинском праве).

Больше всего вопросов связано с реанимацией, так как строго по закону она бесплатна, говорит юрист. Но если пациент или его родственники при поступлении подписали договор, что готовы платить за медпомощь при ухудшении состояния, то такой договор с высокой степенью вероятности не будет признан недействительным, уточняет она.

Зиновьева объясняет, что госбольницы могут оказывать платные услуги с согласия пациента, если им позволяет это делать загрузка - чтобы никого не дискриминировать. "Свободу договора никто не отменял. Даже если клиники получают от государства субсидии и зарабатывают дополнительно, в этом ничего плохого нет", - полагает она.

Сколько стоит вылечить ковид по ОМС?

По тарифам, которые действуют в московской программе ОМС в 2021 году, один законченный случай лечения одного взрослого с госпитализацией в больницу стоит 220 тысяч рублей.

Дороже - если пациенту потребовались препараты, необходимые для борьбы с цитокиновым штормом. В таком случае ОМС предусматривает стоимость в 270 тысяч рублей.

"Стоимость препаратов, включая антибиотики при пневмонии, не безумна. Тариф покрывает расходы медорганизации" - объясняет вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Тариф на лечение ПО ОМС в стационаре основан на усредненном количестве услуг, которые получает пациент, говорит Кузнецов, - для формирования цены "важно не количество манипуляций, а исход лечения".

Недавно сразу несколько медицинских чиновников из разных регионов России - в Челябинске, Красноярске и Коми публично заявили, что лечение больного от коронавируса в государственной больнице обходится бюджету до 600 тысяч рублей.

В Петербурге верхняя планка для тяжелых случаев в 2021 году достигнет 1,24 млн рублей, писала "Фонтанка".В среднем ОМС тратил на госпитализацию пациента с СOVID-19 в 2021 году 135,4 тысяч рублей -это втрое дороже, чем при неинфекционных заболеваниях, подсчитала Счетная палата России.

А вот частные посредники - это зло, считает Зиновьева. "Это абсолютно надуманные фиктивные истории, в 2000-е годы это был процветающий бизнес, он начался с посредничества в лечении за границей, потом в массе стал бизнесом на продаже услуг государственных больниц", - отмечает она.

"Это способ одновременно и получения большей отдачи от кошелька пациента, и вывода денег из кассы больницы в кассу (или в карман) посредника. Клиника получает оплату по своему прайсу, но посреднику пациент должен заплатить больше. А если он пообещает дисконт в ценнике больницы, то возьмет разницу в виде комиссионных", - объясняет Зиновьева схему заработка фирм-посредников.

Если же посредник просит столько же денег за госпитализацию, сколько просит больница, то, как правило, посредник аффилирован с руководством больницы, добавляет адвокат.

"Посредническая деятельность законна, но экономической выгоды в посредничестве для пациента нет ни малейшей: услуги посредника призрачны, платить ему не стоит", - делает вывод Зиновьева.

В администрациях больниц Управделами президента (УДП) на вопросы Би-би-си о платной госпитализации отвечали, что за комментариями нужно обращаться в пресс-службу УДП. Би-би-си направила запросы в УДП и ФМБА, но ответы пока не получила.