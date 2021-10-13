Медицина в "военное время". Инфектолог не в восторге от новых ограничений

"Мы буквально начали работать будто в военное время,

- сказал Думпис. - Многие из наших коллег-эндокринологов и пульмонологов оставили своих пациентов и отправились лечить людей с Covid-19, которых сейчас более 100", - сказал инфектолог.

На вопрос, какого результата можно достичь при нынешних ограничениях, Думпис ответил, что если бы он мог быстро вакцинировать пожилых людей и другие группы риска, фактически половина из которых не была вакцинирована, то через полтора-два месяца он ожидал бы результатов.

Однако, если вакцинация не проводится в группах риска, придется ждать уже три или четыре месяца. Думпис признал - трудно представить, как ограничения могут снизить заболеваемость, если почти все работает.

"Если будем контактировать с такой интенсивностью, трудно представить, как остановить вирус такими ограничениями",

- сказал инфектолог, напомнив, что, в отличие от нынешних ограничений, весной были строже и многое не работало.

Он также признал, что при такой заболеваемости больницы уже в течение двух недель не смогут не смогут справиться с наплывом пациентов.

"Ограничения необходимы, чтобы остановить быстрый подъем кривой заболеваемости. Важно, заболеют 10 000 пациентов за неделю или за месяц", - подчеркнул эксперт.

Комментируя прогресс, достигнутый на данный момент в борьбе с вирусом в Латвии, Думпис сказал: в течение полутора лет мы наблюдали, как мир страдает от пандемии, до сих пор дела шли более-менее, мы знали, что делать, но "абсолютно ничего не делаем". Думпис признал, что не знает, почему правительство не слушает экспертов при принятии решения об ограничениях.

"Очевидно, что политические решения были особенно неудачными в последний месяц", - оценил инфектолог работу правительства.

Он сказал, что

лекарства против Covid-19 не будут спасением, потому что они менее эффективны, чем вакцины.

Есть лекарства-кандидаты на одобрение, одно из которых снижает риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска, но их нужно использовать в течение первых пяти дней болезни, и они будут стоить несколько сотен евро.

Инфектолог напомнил, что в Латвии, как и в других странах, третьи дозы вакцины доступны для тех, у кого, по научному обоснованию, есть причины их использовать. Вакцины против Covid-19 теряют эффективность против легких форм заболевания и передачи Covid-19 в разное время, но по-прежнему остаются высокоэффективными против передачи вируса и госпитализации.

Инфектолог признал, что есть люди, которых невозможно убедить сделать прививку.

"Я точно знаю, что пожилые люди - не антиваксеры к ним нужно искать подход",