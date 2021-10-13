Ср, 13.10.2021
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Трагедия в Даугавпилсе: девушка выпала из окна лестничной клетки и погибла. Что говорят соседи и полиция?

Дом на улице Тукума, 24 в Даугавпилсе, где произошла трагедия ФОТО: Елена Иванцова

В воскресенье, 3 октября, в Даугавпилсе произошла трагедия, о которой потом нигде не сообщалось. В доме по улице Тукума, 24, из окна на лестничной клетке выпала девушка и разбилась насмерть. Кто-то из жильцов дома увидел тело на козырьке подъезда и вызвал полицию, сообщает Chayka.lv.

Что произошло

Другие жители узнали о трагедии, потому что к дому подъехала полиция. Оба подъезда дома выходят во двор, девушка выпала из окна первого подъезда. Одна из жительниц рассказала "Чайке", что погибшей было 22 года и она жила в их доме в однокомнатной квартире недавно, ее никто особо не знал, не и знали ее имени. Скорее всего, девушка квартиру снимала. Она ни с кем не здоровалась, не общалась, и жильцы знали ее лишь визуально. Полицию вызвал кто-то из жильцов, когда увидел тело на козырьке, выглянув в окно. Девушка лежала на спине.

Опасность лестничных клеток

Накануне вечером, 2 октября, девушку видели с каким-то молодым человеком. Они сидели на подоконнике одного из окон на лестничной клетке на 7-м этаже. Девушка была без верхней одежды, в свитере и джинсах. Без куртки ее и нашли.

Возможно, молодые люди были из одной из тех компаний, которые уже какое-то время беспокоят жильцов.

"Как только построили площадку, молодежь там стала тусоваться, выпивать, также и в доме они на лестничных клетках сидели целыми компаниями, шумели, и даже однажды мы видели, как они вышли на крышу, сломав замок. Тогда приезжала полиция самоуправления, жители вызвали. Компании - это в основном несовершеннолетние", - рассказала даугавпилчанка.

Она считает, что люди должны знать об этом случае, потому что одна роковая случайность может привести к трагедии. "Нужно понимать, что сидеть в окнах на лестничных клетках или упираться в эти окна спиной - опасно, можно нечаянно покачнуться, зацепиться, не удержаться и упасть. Мы не знаем, что произошло в данном конкретном случае - возможно, девушку толкнули. Заварить окна мы тоже не можем, это свежий воздух, их моют".

За помощью в решении проблемы с шумной молодежью жители домов обращались и к мэру Андрею Элксниньшу, писали коллективное письмо. Незадолго до трагедии мэр приезжал беседовать с жителями.

Как будто ничего не было

Мы поговорили с людьми, которые живут на Тукума, 24, и в соседних домах.

"Она жила на 7-м этаже, квартиру снимала, недавно жила. Я ее даже ни разу не видела. Соседи ничего не знают или не хотят говорить. Вообще все как-то тихо, как будто ничего не было".

"Я толком ничего не знаю. Помню только, что в воскресенье проснулась из-за шума - полиция приехала рано, после шести, кажется. Видела полицейские машины, кто-то там фотографировал. Девочку эту, может, пару раз и видела, не помню даже, как выглядела. Дом-то большой".

"Я живу недалеко. Про трагедию слышал. Хочу сказать, что сейчас многие владельцы квартир сдают их неизвестно кому, лишь бы денег заработать. А там собираются всякие компании, которым наплевать на покой остальных жильцов. Тут в новостройке есть знакомые, у них за стенкой такая квартира - ее сдают посуточно. Так они уже подумывают переехать, потому что нет никаких сил ругаться, ничего не помогает".

"Ужасно, конечно, что так случилось. Ребенок же совсем. И никто ничего не знает, хотя бы из какого она города, как ее звали? Раньше люди дружно жили, а сейчас даже с соседями не здороваются".

Большинство опрошенных предположили, что все-таки произошла трагическая случайность. Не исключено, что виной был алкоголь.

Комментарий полиции

Запрос в полицию "Чайка" отправила на следующий рабочий день, утром 4 октября. Ответ мы получили только через неделю, 11 октября. Вот что сообщила старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ласма Курсите: "3 октября в 5:58 утра в полицию поступила информация о том, что возле многоквартирного дома на улице Тукума было обнаружено тело женщины 1999 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по главе 13 Уголовного закона Латвии "О преступных деяниях в отношении здоровья лица". Расследование продолжается".

"Чайка" отправила запрос и в муниципальную полицию - хотим узнать, жаловались ли жильцы дома на молодежь, которая собирается на площадке, и включен ли этот двор в маршрут патрулей. Полиция обещала ответить в порядке, установленном нормативными актами.


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