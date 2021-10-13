Ср, 13.10.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Фото ⟩ Снова вандалы: У Hanzas perons подожгли современную скульптуру

ФОТО: Hanzas Perons/Facebook

В минувшие выходные была умышленно повреждена работа, созданная участником и художником выставки Force [d] Majeure Индрикисом Желжисом, выставленная у культурного центра Hanzas perons в Риге.

Как сообщили в Hanzas perons, по имеющейся у организаторов выставки информации, нарушитель задержан на месте, однако произведению искусства нанесены безвозвратные повреждения.

Пресс-секретарь Полиции Криста Андерсоне сообщила, что в ночь на 10 октября в полицию поступил вызов на улицу Ханзас. Прибыв на место, выяснилось, что была подожжена одна из скульптур, выставленных возле Hanzas perons.

Охранник территории указал на предполагаемого преступника, который находился поблизости.

За указанное преступление полицией задержан мужчина 1988 года рождения.

Полиция возбудила уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

К мужчине применена мера пресечения - домашний арест.


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