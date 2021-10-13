Нет очередям! Бюро вакцинации напоминает, что на прививку можно записаться и на конкретное время

По данным Бюро вакцинации, на сайте manavakcina.lv на ближайшие дни доступно более 20 тысяч бесплатных мест для регистрации.

В выходные также откроются несколько крупных центров вакцинации.

В сотрудничестве с местными органами власти также активно проводится выездная вакцинация.

Продолжая увеличивать темпы вакцинации от Covid-19, на данный момент процесс завершили 48,03% населения Латвии.

Темпы вакцинации растут уже на протяжении месяца. За неделю с 6 сентября в стране было вакцинировано 32 769 человек, и с каждой последующей недели общее количество вакцинированных увеличивалось.

По мере роста недельного показателя объемов вакцинации соответственно увеличивается и среднее число людей, прививающихся в день. В прошлом месяце максимальное число вакцинированных было зарегистрировано в минувшую пятницу, когда оно превысило 10 000 человек.

Вчера против Covid-19 привито не менее 8 449 человек. В основном прививались люди из неприоритетных групп, но были среди них и пожилые люди в количестве 1000 человек, примерно 630 лиц с хроническими заболеваниями, а также несколько сотен представителей профессий, для которых вакцинация стала обязательной.

К понедельнику процесс вакцинации завершили 56,23% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста и 54,69% латвийцев старше 12 лет.