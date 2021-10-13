Объясняем ограничения: в торговый центр с ребенком

По словам Эвиты Урпены, главы отдела по связям с общественностью Министерства экономики, если у родителей есть ковид-сертификат, который позволяет им делать покупки в магазинах "зеленой зоны", ребенок в возрасте до 12 лет имеет право находится в этом магазине с родителем.

В то же время читательница TVNET поделилась своим опытом, когда она пошла в торговый центр Domina со своим 13-летним сыном, которого не пустили внутрь. Согласно Закону о документах, удостоверяющих личность, документ (паспорт или ID-карта), является обязательным только с 15 лет, и у этого подростка такого документа не было. Оба прошли вакцинацию, оба имеют действующий ковид-сертификат, но охранник все равно не пустил ребенка в магазин, заявив, что персональная электронная карта школьника в этом случае не подходит.

Урпена отмечает, что на самом деле нет отдельного правила, как действовать в таких ситуациях. "Ситуация сложная, и, к сожалению, нет конкретных указаний. Коллеги из Министерства здравоохранения сказали, что удостоверение школьника можно использовать в качестве документа, удостоверяющего личность, поскольку оно содержит необходимую информацию", - говорит Урпена.

С ней согласна Мадара Пуке, руководитель отдела по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), однако она подчеркивает, что это не требуется по закону, поэтому охранники имеют право не принимать его. "Чтобы избежать подобных ситуаций, было бы безопаснее сделать для ребенка паспорт или ID-карту", - говорит Пуке.

TVNET уже объяснял, чем магазин отличается от торгового центра и как покупателю не потеряться в новых правилах ограничений. По новым правилам, торговые центры, в которых работают магазины как в "красном", так и в "зеленом" режимах, должны разделять поток людей у входа в конкретный магазин.