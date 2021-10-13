Работники VUGD призовут депутатов Сейма осознать угрозы системе МВД

Сотрудники VUGD в четверг, 14 октября, с 8:45 до 9 часов утра соберутся у Сейма, чтобы передать Инаре Мурниеце письмо с призывом не поддерживать распоряжение Кабинета министров № 720, которое предусматривает с 15 ноября отстранять от исполнения обязанностей работников системы без ковид-сертификата.

Сотрудники структур МВД хотят обратить внимание законодателя и общества в целом на то, что такое решение правительства и Сейма создаст серьезные угрозы внутренней безопасности -

в структурах уже сейчас остро не хватает работников и многие находятся на грани выгорания из-за перегрузок и дополнительных смен.

Еще большая потеря работников означала бы уже реальную угрозу для осуществления первоочередных функций государства. Кроме того, работники выступают против системы, предусматривающей в качестве наказания коллег использование формата "отстранение от исполнения обязанностей" или оставление работников без доходов, принимая во внимание низкие зарплаты работающих в структурах.

В письме работники структуры призовут оценить риски между снижением пандемии и обеспечением безопасности жизни людей ежедневно, напомнив, что трагедии могут происходить в любой момент, поэтому способность структуры внутренних дел обеспечить профессиональные действия очень важна. Уже сейчас нехватка работников создает риски реагирования - еще большее их сокращение может поставить под угрозу выполнение основной функции государства и обеспечение права каждого жителя на безопасность.