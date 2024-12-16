Центр удержался в Европейском парламенте, но едва-едва. Компромисс, достигнутый на позапрошлой неделе правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП), Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (ПАСД) и центристской группой "Обновить Европу", позволил новой Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен приступить к работе с 1 декабря. Противоречия возникли вокруг кандидатуры итальянского вице-председателя Раффаэле Фитто, члена партии "Братья Италии" Джорджи Мелони. В итоге "Зеленые" и фракция "Европейские консерваторы и реформисты" (включающая "Братьев Италии") обеспечили комиссии фон дер Ляйен необходимую поддержку.

Мелони, премьер-министр Италии, оказалась неожиданным сюрпризом для Брюсселя. Она необычным образом сочетает крайне правую политику с проевропейской, в том числе твердо поддерживая Украину. В связи с этим фон дер Ляйен, наделав немало шума, отказалась исключать возможность сотрудничества с крайне правыми во время кампании за переизбрание.

В 1994 году итальянский философ Норберто Боббио опубликовал книгу "Левые и правые: Значение политического различия". Эта книга, мгновенно ставшая популярной, вышла за несколько месяцев до первой победы на итальянских выборах популиста современного типа - Сильвио Берлускони - медиамагната, чья склонность к авторитаризму и регулярные проблемы с законом предвосхищали фигуру Дональда Трампа.