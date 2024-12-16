Представитель Трампа по горячим точкам. Что известно о Ричарде Гренелле, который станет посланником президента США по особым поручениям

Что Гренелл говорил об Украине

Гренелл принимал участие во встрече между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, которая состоялась незадолго до президентских выборов. Кроме него и Трампа, с американской стороны за столом тогда сидел также избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом до выборов в сентябре этого года. Вместе с ним на встрече в Трамп-Тауэр присутствовал глава его Офиса Андрей Ермак. С Трампом на встречу пришли Джей Ди Вэнс, теперь избранный вице-президентом, и Ричард Гренелл (на фото второй справа). Фото: Reuters

Вслед за Трампом Гренелл осудил недавнее решение уходящей администрации Джо Байдена разрешить Украине нанесение ударов американскими ракетами по целям в российском тылу.

«Никто не ожидал, что Джо Байден пойдет на ЭСКАЛАЦИЮ войны в Укаине во время переходного периода, — написал Гренелл в сети Х (бывший твиттер) 17 ноября. — Это равносильно тому, что он начинает совершенно новую войну. Теперь все изменилось, все предыдущие расчеты можно не принимать во внимание. И все это ради политики».

Во время круглого стола Bloomberg в июле Гренелл выступил за создание «автономных зон» на востоке Украины, но не стал уточнять подробности.

Он также высказал мнение, что членство Украины в НАТО не отвечает интересам Америки.

О решимости немедленно, «за 24 часа», разрешить украинский конфликт Трамп заявлял не раз, однако не уточнял, как именно он намерен этого добиться.