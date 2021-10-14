Удачливый эстонец выиграл в Bingo более 540 000 евро

Билет с десятью игровыми полями был куплен в интернете для одного розыгрыша.

В последний раз джекпот в Bingo был разыгран 18 августа, когда второй по величине призовой фонд в истории Bingo - 859 440 евро - был разделен между тремя молодыми женщинами. Каждая получила по 286 480 евро. Две счастливицы оказались родом из Тартумаа, а одна - из Харьюмаа.