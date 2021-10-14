Чт, 14.10.2021
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Оскар Шнейдерс, руководитель отдела коммуникации Министерства здравоохранения
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Удачливый эстонец выиграл в Bingo более 540 000 евро

Билет Bingo loto. ФОТО: Sander Ilvest

В состоявшемся вечером в среду, 13 октября, в эстонской телепередаче Suur lotokolmapäev розыгрыше Bingo был разыгран джекпот. Сумма выигрыша составила 541 095,70 евро, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Eesti Loto.

Билет с десятью игровыми полями был куплен в интернете для одного розыгрыша.

В последний раз джекпот в Bingo был разыгран 18 августа, когда второй по величине призовой фонд в истории Bingo - 859 440 евро - был разделен между тремя молодыми женщинами. Каждая получила по 286 480 евро. Две счастливицы оказались родом из Тартумаа, а одна - из Харьюмаа.

За первые восемь месяцев этого года Eesti Loto выплатило государству более десяти млн евро в качестве налога на азартные игры в поддержку спорта, культуры, науки, образования, медицины и других сфер. За тот же период Eesti Loto выплатило победителям 23 млн евро.


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