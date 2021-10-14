Фото, видео ⟩ У Сейма прошел протест против требований о вакцинации

Десятки пожарных некоторое время у здания Сейма протестовали против требования о вакцинации работников государственного сектора. К ним присоединились еще около 100 человек, которые остались даже после ухода пожарных.

Šlesers, Točs, Pļaviņš un vīrs ar ģitāru jau sen strādā VUGD? pic.twitter.com/JQijOSKqHV — Jānis Sildniks (@Sildniks) October 14, 2021

У одной из присутствующих женщин плакат с надписью "Прекратите вакцинацию!", у другой - "Нет!" разделению людей на привитых и людей без прав". Некоторые протестующие стояли с латвийскими флагами, один человек пришел с колокольчиком на шее. Люди выкрикивали требования "свободы".

Присутствующие воспользовались случаем обратиться к депутатам, выражая недовольство входящим в здание Сейма коалиционным политикам. С протестующими разговаривали некоторые депутаты от оппозиции.

За происходящим наблюдали около 20 полицейских. Полицейские, проезжая мимо протестующих на машине, предупреждали, что это незаконный митинг, и требовали соблюдения правил эпидемиологической безопасности.

VUGD darbinieki aicina deputātus apzināties draudus, atlaižot nevakcinētus glābējus. pic.twitter.com/dnVMxT2DuH — BlackHalt (@BlackHalt) October 14, 2021

По правилам, без действующей вакцинации или предъявления справки о выздоровлении от Covid-19 частные мероприятия и акции выражения свободы путем мирных собраний - митинги, марши и пикеты - могут быть организованы, если на улице собирается не более 20 человек.