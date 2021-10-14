Покупку рояля для президентского замка все же отложили

Андрис Тейкманис, глава канцелярии президента, заявил, что покупка рояля была запланирована по его инициативе, потому что коричневый рояль в Праздничном зале, которому около 100 лет, невысокого качества. Однако канцелярия все же не будет заказывать новый рояль и попросит Сейм исключить рояль из бюджета.

Тейкманис добавил, что фон не слишком хорош, чтобы стимулировать общественный интерес к организации подобных мероприятий в замке. "Я думаю, что мы создаем эти планы в интересах общества. Очевидно, что в настоящий момент общественность не интересуют подобные мероприятия в замке", - сказал он.

Тейкманис также отметил, что недавно в Рижский замок был приобретен новый рояль для Белого зала, но он не подходит для Праздничного зала из-за своего белого цвета.