Покупку рояля для президентского замка все же отложили
Канцелярия президента все же отказалась от планов в будущем году за 183 921 евро приобрести концертный рояль в Праздничный зал Рижского замка, прозвучало в Dienas ziņas на LTV.
Канцелярия президента все же отказалась от планов в будущем году за 183 921 евро приобрести концертный рояль в Праздничный зал Рижского замка, прозвучало в Dienas ziņas на LTV.
Андрис Тейкманис, глава канцелярии президента, заявил, что покупка рояля была запланирована по его инициативе, потому что коричневый рояль в Праздничном зале, которому около 100 лет, невысокого качества. Однако канцелярия все же не будет заказывать новый рояль и попросит Сейм исключить рояль из бюджета.
Тейкманис добавил, что фон не слишком хорош, чтобы стимулировать общественный интерес к организации подобных мероприятий в замке. "Я думаю, что мы создаем эти планы в интересах общества. Очевидно, что в настоящий момент общественность не интересуют подобные мероприятия в замке", - сказал он.
Тейкманис также отметил, что недавно в Рижский замок был приобретен новый рояль для Белого зала, но он не подходит для Праздничного зала из-за своего белого цвета.
Valsts prezidenta kanceleja pagaidām atteiksies no plāna nākamgad iegādāties jaunu flīģeli. https://t.co/9QBsc14HtV pic.twitter.com/SvsjAabRn2— LSM ziņu portāls (@lsmlv) October 14, 2021