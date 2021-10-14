Умер политик Ояр Эрик Калниньш. Еще утром он был на встрече с президентом Эстонии

"Очень печальная весть. От нас неожиданно ушел политик и дипломат Ояр Эрик Калниньш. Его профессиональность, глубокие знания, интеллигентность, человечность всегда останутся в нашей памяти", - написала Мурниеце.

Ļoti skumja vēsts. No mums pēkšņi šķīries politiķis un diplomāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Viņa profesionalitāte, dziļās zināšanas, inteliģence,cilvēcīgums vienmēr paliks mūsu piemiņā. Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem. — Ināra Mūrniece (@IMurniece) October 14, 2021

Инара Мурниеце сообщила LETA, что еще сегодня утром, учитывая глубокие знания и эрудицию Калниньша, она обратилась к политику с просьбой присутствовать на встрече в Сейме с президентом Эстонии Аларом Карисом, и он не отказался и принял участие в этой встрече. Спикер Сейма также отметила, что вместе с Калниньшем они только что посетили Швецию, где отмечалось 30-летие восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Президент Латвии Эгил Левитс также выразил свои соболезнования: "Неожиданная и крайне печальная новость сегодняшнего вечера - патриот Латвии, дипломат, политик Ояр Калниньш ушел навсегда. Самые глубокие соболезнования семье".

Šovakar pēkšņa un ārkārtīga skumja ziņa - mūžībā devies Latvijas patriots, diplomāts, politiķis Ojārs Kalniņš. Visdziļākā līdzjūtība ģimenei. Ojār, Tavs devums paliek zelta burtiem Latvijas vēsturē ierakstīts. — Egils Levits (@valstsgriba) October 14, 2021

Ояр Эрик Калниньш родился 22 октября 1949 года в лагере для беженцев в Мюнхене, Германия. Позднее вместе с родителями он перебрался в Чикаго, США.

В США Калниньш получил высшее образование в области философии, позже работал в рекламных агентствах. До переезда в Латвию он был активистом Американской ассоциации латышей и Всемирной ассоциации свободных латышей.

В 1991 году Калниньш начал работать в посольстве Латвии в США, а в 1993 году был назначен послом в США. В 1999 году он стал директором Латвийского института и занимал эту должность вплоть до прихода в политику.

В 2010 году Калниньш пришел в политику от партийного объединения "Единство" и был избран в Сейм нескольких созывов. В 2018 году Калниньш был также избран в 13-й Сейм по списку "Нового единства". Там он работал в комитетах по иностранным делам, европейским делам и государственным расходам и аудиту.