Желтое предупреждение: синоптики рассказали о погоде в пятницу

Южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 13-18 метров в секунду. На западе Курземе и ближе к вечеру на побережье Северного Видземе во второй половине дня ожидаются порывы ветра до 19-23 метров в секунду, на этих территориях Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии объявлено желтое предупреждение.