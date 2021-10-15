Желтое предупреждение: синоптики рассказали о погоде в пятницу
В пятницу, 15 октября, в Латвии ожидается дождь, в основном небольшой, но во второй половине дня в Курземе синоптики прогнозируют более значительные осадки.
В пятницу, 15 октября, в Латвии ожидается дождь, в основном небольшой, но во второй половине дня в Курземе синоптики прогнозируют более значительные осадки.
Южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 13-18 метров в секунду. На западе Курземе и ближе к вечеру на побережье Северного Видземе во второй половине дня ожидаются порывы ветра до 19-23 метров в секунду, на этих территориях Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии объявлено желтое предупреждение.
Небо будет облачным. Максимальная температура воздуха от +8 градусов на востоке страны до +12...+13 градусов на побережье Курземе.
В пятницу в столице страны будет пасмурная погода, временами пройдут дожди, вечером осадки усилятся. К вечеру ожидается сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 16 метров в секунду. Температура воздуха составит +11 градусов.
Погоду определяет циклон. Атмосферное давление снижается.