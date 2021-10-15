Парень из Таллинна получил первую в истории российской гастрономии звезду "Мишлен"

Звезду "Мишлен" получили девять московских ресторанов и шеф-поваров, в числе которых был и Андрей Шмаков из Эстонии.

Видео: Объявление победы Андрея Шмакова

Шмаков - шеф-повар одного из лучших ресторанов Москвы SAVVA. В Таллинне он вместе с женой Еленой является владельцем двух гастробаров – TARTAR и LOVE Mussels.

Андрей Шмаков на церемонии вручения премии "Мишлен", 14.10.2021 ФОТО: скриншот видео

Гид Michelin по Москве состоит из 69 заведений. Для его составления эксперты на протяжении пяти лет посещали московские рестораны и кафе.

Андрей Шмаков

Андрей Шмаков стал бренд-шефом отеля "Метрополь" в 2013 году. До этого он успел поработать на пассажирских лайнерах Европы и в ресторанах Таллина - Le Bonaparte, Ribe, а также в отелях Grand Hotell и Radisson SAS, был шеф-поваром престижного ресторана Kadriorg в одноименном историческом дворце в Таллинне и "Лапландии" в Санкт-Петербурге - одного из первых ресторанов новой нордической кухни в России. Андрей прошел стажировки в легендарных Noma в Копенгагене и Chez Dominique в Хельсинки. В 2015 году в здании отеля "Метрополь" Андрей Шмаков открыл ресторан SAVVA. Назван он был в честь основателя гостиницы - человека-легенды Саввы Мамонтова, мецената и автора многих идей, которые изменили лицо Москвы в начале XX века. Концепция ресторана - это современная русская кухня в авторском исполнении; сезонные продукты, овощи, зелень и работа с фермерами.

Ресторан SAVVA новаторский и элегантный, уважительно относящийся и к вековым традициям Москвы и "Метрополя".

Ресторан Savva ФОТО: savvarest.ru

Как составляют гид "Мишлен"

Путеводитель "Мишлен" - наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Его выпускают с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем, даже без присуждения звезды, - признание мастерства шефа.

Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Эксперты гида путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом кафе и ресторане. На основе таких отчетов и создают рейтинг - в главном офисе в Париже.

Заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения ресторана. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды - наивысшее признание, их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город.