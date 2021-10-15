Видео ⟩ "Хуже, чем даже в Латвии": Пресс-секретарь Белого дома неудачно высказалась о нашей стране

На брифинге, трансляция которого велась на веб-сайте администрации США, Псаки рассказывала о предстоящей поездке главы страны Джо Байдена в один из штатов, во время которой он поднимет тему важности инвестиций в заботу о детях.

"Около половины детей в возрасте 3-4 лет в США получают дошкольное образование , - докладывала Псаки. - Сравните этот уровень с 90-процентными показателями в других странах - Германии, Франции, Великобритании и даже в Латвии".

Ранее в сентябре глава США также некорректно высказался в сторону Таджикистана. Выступая в защиту действий страны при выводе войск из Афганистана, он упомянул инцидент, когда афганцы в попытке покинуть страну держались за шасси и фюзеляжи взлетающих самолетов, в результате чего падали и погибали. Тогад Байден сказал: "Если бы мы в Таджикистане выкатили самолет С-130 и сказали, что возьмем всех, кто замечен в симпатиях к нам - люди висели бы и в нише шасси". После таких слов МИД Таджикистана вызвал посла США, чтобы передать ему ноту протеста.