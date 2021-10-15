На автостоянках Lidl в Риге теперь можно вакцинироваться

Заботясь о здоровье своих клиентов и сотрудников, предприятие розничной торговли Lidl Latvija откликнулось на предложение Национальной службы здравоохранения (NVD) разместить автобусы выездной вакцинации на нескольких стоянках магазинов Lidl в Риге.

В автобусах выездной вакцинации NVD предлагает всем желающим получить вакцину без предварительной записи во вторник, 19 октября, с 16:00 до 20:00 часов в Иманте, на бульв. Анниньмуйжас, 77; в среду, 20 октября

с 7:00 до 10:00 в Золитуде, на бульв. Анниньмуйжас, 8А,

с 11:00 до 15:00 в Плявниеках, на ул. Лубанас, 113А,

с 11:00 до 15:00 на ул. ул. Деглава, 160.

Как сообщалось ранее, для удобства покупателей все магазины Lidl в Латвии с 11 октября работают с 7 до 23 часов.

По сообщению руководителя отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эвы Юхневичи, сегодня стартовал новый проект выездной вакцинации, в ходе которого новые пункты вакцинации против Covid-19 открываются в целом ряде районов Риги.

Для этой цели предназначены три специально оборудованных автобуса, которые будут находиться в том или ином месте Риги от трех до четырех часов. Вакцинация в них будет проходить по принципу живой очереди, то есть без предварительной записи.

Проект будет реализован в Межциемсе, Плявниеках, Московском форштадте, в центре, Болдерае, Дарзини, Агенскалнсе, на Тейке, Саркандаугаве и еще в 49 местах Риги.