Пт, 15.10.2021
Хотя все палочки после тестирования класса складываются в одну пробирку, школьник попадает в статистику инфицированных только в том случае, если повторный индивидуальный тест показывает инфекцию Covid-19. Re:Check
Re:Check
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Вслед за президентом: парламентарий Бондарс заразился Covid-19

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Глава бюджетно-финансового комитета Сейма Мартиньш Бондарс получил положительный результат теста на коронавирус, сообщила журналистам представитель фракции Сейма "Развитие/За!" Лиене Анчупане.

Она также указала, что политик вакцинирован от коронавируса, поэтому переносит болезнь в легкой форме и, соблюдая все условия безопасности, продолжает работу.

Напомним, вчера вечером, 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, Эгил Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Позже президент также прошел ПЦР-тест. У него легкие симптомы Covid-19.

Левитс одним из первых должностных лиц Латвии вакцинировался от Covid-19 в феврале этого года вакциной AstraZeneca. Процесс вакцинации он завершил в конце апреля.

Привился и экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Он также заразился Covid-19 в конце сентября.

В правительстве уже длительное время ведутся дискуссии о дополнительной вакцинации людей, которые прошли полный курс вакцинации. Пока правительство постановило начать в октябре дополнительную вакцинацию от Covid-19 людей старше 65 лет.


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