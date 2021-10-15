В Латвию пустили шестерых нарушителей границы. Но это же запрещено?

В понедельник, 11 октября, латвийские пограничники предотвратили 18 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1706 лицами.

В минувшие сутки за незаконное пересечение границы задержаны шесть человек: двое женщин и четверо мужчин. Пятеро задержанных являются гражданами Шри-Ланки и один - Пакистана. Трем из них потребовалась медицинская помощь.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 50 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны в этом году 402 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.