Пт, 15.10.2021
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Даце Завадска, руководитель IVP

В Латвию пустили шестерых нарушителей границы. Но это же запрещено?

Граница Латвии и Беларуси в Силене ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвийские пограничники в четверг, 14 октября, по гуманитарным соображениям не препятствовали пересечению латвийско-белорусской границы шестью лицами, пояснили LЕТА в Государственной пограничной охране.

В понедельник, 11 октября, латвийские пограничники предотвратили 18 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1706 лицами.

В минувшие сутки за незаконное пересечение границы задержаны шесть человек: двое женщин и четверо мужчин. Пятеро задержанных являются гражданами Шри-Ланки и один - Пакистана. Трем из них потребовалась медицинская помощь.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 50 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны в этом году 402 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.


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