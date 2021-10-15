В Латвию пустили шестерых нарушителей границы. Но это же запрещено?

В понедельник, 11 октября, латвийские пограничники предотвратили 18 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1706 лицами.
В минувшие сутки за незаконное пересечение границы задержаны шесть человек: двое женщин и четверо мужчин. Пятеро задержанных являются гражданами Шри-Ланки и один - Пакистана. Трем из них потребовалась медицинская помощь.
С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 50 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны в этом году 402 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.
Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.