На британского парламентария напали с ножом. Он скончался на месте происшествия

Нападавший несколько раз ударил Эмесса ножом во время рутинной встречи с гражданами в депутатской приемной в методистской церкви в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Депутат представляет партию премьера Бориса Джонсона.

Помощь 69-летнему депутату была оказана на месте, однако он скончался от полученных ранений. Полиция задержала нападавшего вскоре после происшествия. Других подозреваемых в связи с нападением нет.

Полиция Эссекса заявила, что в момент прибытия стражей порядка Эмесс уже не дышал.

Эмесс был депутатом парламента с 1983 года.