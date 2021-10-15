Пт, 15.10.2021
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На британского парламентария напали с ножом. Он скончался на месте происшествия

Полиция Великобритании ФОТО: Unsplash

В пятницу, 15 октября, на британского депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса было совершено нападение. Депутат скончался от полученных ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, сообщает Русская служба BBC. 

Нападавший несколько раз ударил Эмесса ножом во время рутинной встречи с гражданами в депутатской приемной в методистской церкви в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Депутат представляет партию премьера Бориса Джонсона.

Помощь 69-летнему депутату была оказана на месте, однако он скончался от полученных ранений. Полиция задержала нападавшего вскоре после происшествия. Других подозреваемых в связи с нападением нет.

Полиция Эссекса заявила, что в момент прибытия стражей порядка Эмесс уже не дышал.

Эмесс был депутатом парламента с 1983 года.

Британские политики редко подвергаются насилию, однако в 2016 году возле своей приемной была убита депутат лейбористов Джо Кокс. В созданном после ее смерти благотворительном фонде имени Джо Кокс выразили поддержку семье Эмесса.


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