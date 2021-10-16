Хакеры опубликовали телефонные разговоры о том, как в Беларуси создают условия для политзаключенных

Утверждается, что в слитых разговорах принимают участие Виталий Козлов, Николай Максимович, Александр Коротыш, Александр Шаровар и Павел Змитер. Разговоры, якобы, были записаны в июне 2020 года.

В аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос полковника Николая Максимовича, который является заместителем начальника милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома, якобы отдает приказы милицейским начальникам в регионах о создании невыносимых условий для политических заключённых.

Вот некоторые цитаты из опубликованных разговоров:

"Самые х***вые матрасы, чуть ли не рваные там б***ь, вшивые. […] Сейчас даю команду бомжей им найти. Хлоркой обрабатывать 3 раза".

"Если это сутки, самые комфортные условия, только на 180 градусов повернутые. Ароматы б***ь, уборка хлоркой и так далее".

"И это все должно быть однозначно для этой категории всегда".

"В рамках действующего законодательства, безусловно, но вместе с тем, бл***, бомжи, кончи, чтобы они понимали, что сутки, бл***, это не отдохнуть на двух матрасах".