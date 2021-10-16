"Хочу заразиться Covid-19". Учительница из Бауски ищет вирус с помощью газеты

Журналистам удалось дозвониться до нее и почти договориться о сделке. Более того, женщину, представившуюся Иветой, не смутила даже требуемая за эту услугу сумма - 100 евро. Главное, чтобы человек мог показать положительный результат теста на Covid-19.

"Мои коллеги тоже ищут. Мы - учителя в нескольких школах, компания тех, кто не вакцинирался. Как вы знаете, 15 ноября мы останемся без работы", - пояснила в телефонном разговоре учительница.

На вопрос, готова ли она к тому, что болезнь может быть серьезной, Ивета сказала: "Это мы знаем, но у нас с иммунитетом у всех все в порядке. Я думаю, что мы переболеем совсем легко. В любом случае мы не боимся болезни. Мы боимся прививки недоказанной вакциной, которая не исследована надлежащим образом. Мы этого боимся. Так как мы не знаем, что произойдет чрез пять, десять лет, какая мутация будет от этой вакцины".

Когда журналист признался, что он не болен Covid-19, дама не расстроилась и не обеспокоилась в связи с сорванной сделкой. На нехватку предложений она жаловаться не может.

"За полтора дня у меня было 20-30 звонков. Скоро с одним надо будет встретиться", - рассказала Ивета.

От руководства школы свои планы осознанно заразиться она скрывает.

Больные Covid-19 обычно просят за свою "услугу" минимум 100 евро. Однако женщина готова расстаться и с большей суммой, так как главное - чтобы в кармане был сертификат о перенесенном Covid-19. Тогда шесть месяцев она сможет жить спокойно. О времени спустя месяцы она еще не думает, так как все еще может измениться - например, сменится правительство. Если ничего не изменится, женщина готова повторить заражение Covid-19.

Она отмечает, что правительство обещало добровольную вакцинацию, но теперь ситуация изменилась.

Автор объявления также не скрывала, что перед этим пыталась получить поддельный ковид-сертификат, но сделать это не удалось, поэтому она взялась за реализацию данного плана.

Женщине 53 года, из которых 32 она проработала в школе и другую работу искать не хочет. Жительница Бауски работает в нескольких образовательных учреждениях Риги, но сейчас оформила больничный.

Если "покупателей вируса" не тревожит ответственность за свое здоровье, то, возможно, у них будет основание беспокоиться в связи с ответственностью перед законом. По словам представителя полиции Кристы Андерсоне, это может привести к административной и, возможно, даже уголовной ответственности.

"Во-первых, уже встречаясь очно, хорошо зная, что один из участников встречи ковид-положителен, обе стороны нарушают требования эпидемиологической безопасности. Кроме того, уголовный закон предусматривает ответственность за осознанное заражение человека опасной инфекционной болезнью, в результате чего возможны тяжелые последствия. За это может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или денежный штраф", - сказала представитель Госполиции.