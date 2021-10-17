В Гайльэзерсе утонул человек
В субботу вечером, 16 октября, в Риге в Гайльэзерсе утонул человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В субботу вечером, 16 октября, в Риге в Гайльэзерсе утонул человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 19:11 VUGD получила вызов в Гайльэзерс. В водоеме была лодка с одним человеком в ней, а другой человек находился в воде. Они оба были доставлены на берег, однако тот, кого достали из воды, был уже мертв. Точные обстоятельства случившегося выясняет полиция.
Всего за прошедший день в VUGD поступило 48 вызовов - были потушены 11 пожаров, проведены 24 спасательные операции, а 13 вызовов оказались ложными. В результате пожаров не погибли люди и не сгорели большие площади.