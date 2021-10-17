В Гайльэзерсе утонул человек

В 19:11 VUGD получила вызов в Гайльэзерс. В водоеме была лодка с одним человеком в ней, а другой человек находился в воде. Они оба были доставлены на берег, однако тот, кого достали из воды, был уже мертв. Точные обстоятельства случившегося выясняет полиция.