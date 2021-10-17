"Кроксы" для собак, ставшие хитом интернета

В Пенсильвании 25-летняя Малори Кронвер приобрела для своей собаки пару обуви, которая очень похожа на Crocs, пишет Insider.

Кронвер рассказала, что приобрела обувь для своего любимца на портале Amazon, но теперь они недоступны. Возможно, причина в том, что обувь такого типа очень востребованы.

Несмотря на то, что настоящие Crocs известны своим комфортом и многообразием среди людей, обувь серии GEHARTY размером как для щенка не предусмотрена, чтобы выгуливать в них собак, пишет Daily Paws.

Владелица собаки также пояснила, что собака и сама не хочет, чтобы что-то прикасалось к ее лапам, поэтому "кроксы" были на ногах только во время фотосъемки.

"Он ненавидит их", - сказала Кронвер. На то, чтобы сделать фотографии, потребовалось примерно десять минут, так как собака постоянно пыталась их снять.