Предприниматель из-за кражи личных данных два года не может выйти из регистра должников

Госполиция уже два года расследует дело о взятии быстрых кредитов при помощи поддельных ID-карт. Предприниматель, данные которого использовались в мошенничестве, все это время борется, чтобы ложная информация о нем была удалена из регистра должников.

Госучреждения писали ему пространные письма, отсылали друг к другу и находили все новые причины, чтобы не решать проблему.

Осенью 2019 года в Латвии действовала группа самоуверенных мошенников, которые брали на поддельные ID-карты кредиты и покупали компьютеры. Чтобы фирмы, специализирующиеся на быстрых кредитах, выдали заем, самым важным было наличие счета в банке.

Подходил и счет в расчетной системе Latvijas pasts. Это для мошенников было особенно удобно, так как сотрудники почты не могли обнаружить, что ID-карта поддельная.

Там документы проверяли через регистр недействительных документов, который не указывает на подделку. На поддельных картах было фото мошенника, открывавшего счет, однако имя и персональный код были чужими.

Людей, данные которых использовали в мошеннических схемах, подыскивали тщательно. Они должны быть богатыми, с хорошей репутацией, чтобы не было преград запросить быстрый кредит. Несмотря на то, что преступление давно раскрыто, пострадавший от кражи данных до сих пор борется за исключение из регистра должников.

Расследование полиции по-прежнему продолжается. Всего констатировано более 50 эпизодов мошенничества, в результате которых выманено свыше 50 тысяч евро. Когда дело дойдет до суда, никто прогнозировать не берется.

Предприниматель Айвар Булиньш - один из 13 человек, личные данные которых использовали мошенники. Сам он узнал об этом в январе 2020 года, когда нашел в почтовом ящике предупреждение.

3 мая 2020 года Булиньш заявил: "Мне пришло напоминание от Moneza в связи с просроченными платежами. Можно сказать, что это был шок, так как я никогда в своей осознанной жизни, если можно так сказать, не обращался к такого вида кредитодателям".

Выяснилось, что кто-то с его данными открыл в расчетной системе Latvijas pasts счет, оформил кредиты в пяти компаниях быстрых кредитов и за два дня взял в долг 12 тысяч евро. Пострадавшие фирмы включили Булиньша в черный список должников.

Так как на данный момент мошенники задержаны и схема раскрыта, имя предпринимателя из регистра должников должно было быть исключено. Айвар Булиньш просил удалить ложную информацию как у компаний быстрых кредитов, так и у руководства регистра должников, полиции, прокуратуры, Центра по защите прав потребителей и Госинспекции данных. Однако в регистрах по-прежнему значится, что долг он не выплатил.

К этой неделе из пяти кредитных фирм записи о Булиньше не удалили две. Они настаивают на том, что будут действовать только после решения суда. При этом Holm Bank Latvia после получения вопроса от Nekā personīga в пятницу удалил имя предпринимателя из базы данных бюро кредитной информации. Фирма вовремя не получила информацию, что признана потерпевшей по уголовному делу. В свою очередь Ferratum Bank по-прежнему настаивает на том, что для отзыва претензий нет основания.

Бизнесмен обращался и в Центр по защите прав потребителей, который контролирует компании быстрых кредитов. Центр переслал заявление в Госинспекцию данных.

Директор инспекции Екатерина Мацука указала, что в связи с этим случаем инспекция писала самому кредитодателю, указав, что в данном конкретном случае есть доказательства того, что человек не брал кредит, и просила удалить данные. "Принимая во внимание, что в реальности правовая сделка не состоялась, соответственно, у него нет прав передавать эти данные бюро кредитной информации", - отметила она.

Фирма просьбу проигнорировала. Инспекция рекомендовала Айвару Булиньшу подать в суд иск о признании договора не имеющим силы. Это считает правильным и Министерство экономики.