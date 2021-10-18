"Молитесь за нас". В Гаити похитили 17 американских миссионеров

В заявлении миссионерской организации сказано, что группа была захвачена в субботу 16 октября во время визита в местный детский дом. "Молитесь за тех, кто обращается к Господу за напутствием и принимает решения по этому поводу", - призывает Christian Aid Ministries.

Официальный представитель Госдепартамента США сообщил агентству Рейтер, что власти знают об этих сообщениях, однако не дал других подробностей.

Похищение произошло между 8 и 10 утра в субботу, передает американская пресса.

По данным Washington Post, один из похищенных американцев смог отправить сообщение через WhatsApp, где говорилось: "Пожалуйста, молитесь за нас. Нас держат в заложниках, они похитили нашего водителя", сообщает издание.

На веб-сайте Christian Aid Ministries сообщается, что организация занимается помощью малоимущим по всему миру. В том числе она призывает своих сторонников жертвовать для нуждающихся в Казахстане, Индии, Йемене и других странах. В Гаити миссионеры помогают организовать школьное обучение.

Насилие после убийства президента

Вооруженные банды на протяжении многих лет контролируют беднейшие районы столицы Гаити, их влияние расширяется. Более 600 похищений были зарегистрированы за первые три квартала 2021 года, за тот же период прошлого года произошло 231 похищение.

Уровень насилия в стране возрос после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле и землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2 тысяч человек.