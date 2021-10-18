По подозрению в подделке сертификатов вакцинации задержаны медсестры

Полиция некоторое время назад получила информацию о возможной подделке и продаже фиктивных сертификатов вакцинации в Цесисе.

Должностные лица управления Видземского региона в воскресенье по подозрению в данных преступных действиях задержала двух женщин, 1958 и 1966 года рождения. Одна из них - работник медицинского учреждения.

В ходе расследования и обыска по месту жительства задержанных лиц были конфискованы наличные - несколько тысяч евро, возможно, полученные незаконным путем. По полученной в ходе расследования информации цена одного сертификата была от 250 до 300 евро.

Задержанные женщины находятся в изоляторе. Решение о применении меры пресечения еще не принято.

В свою очередь 12 октября полиция получила заявление от одного из рижских медицинских учреждений в связи с подозрением о том, что у некоторых людей, возможно, поддельные сертификаты о вакцинации. То есть, в больницу попал зараженный Covid-19 человек, изначально предоставивший годный сертификат о вакцинации от Covid-19, но с прогрессом болезни и ухудшением состояния здоровья человек признал, что сертификат - поддельный.

В ходе последующего расследования было установлено, что пациент и его сожительница получили фиктивные сертификаты и была получена информация о месте проведения фиктивной вакцинации и замешанных лицах.

13 октября по подозрению в проведении фиктивной вакцинации полиция в Алуксне задержала сотрудницу медицинского учреждения 1976 года рождения. По месту проживания подозреваемой был проведен обыск. На данный момент женщине избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Расследование обоих уголовных дел продолжается. Устанавливается круг лиц, возможно получивших фиктивные сертификаты вакцинации. Всего в Латвии на данный момент возбуждено 14 уголовных дел а также несколько ведомственных проверок.