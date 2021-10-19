На Канарских островах сняли на видео "лавовое цунами"

Представитель Института вулканологии Канарских островов рассказал, что последнее извержение вызвало "лавовое цунами", которое удалось запечатлеть на фото и видео.

На видео видна река горячей магмы температурой примерно 1075 градусов по Цельсию, которая быстро течет в долину. Там лава уже охватила территорию площадью более 7,36 квадратных километров.

В течение последних 24 часов на острове произошли и 100 землетрясений, сила самого мощного из которых составила 4,5 баллов, пишет Reuters.

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

К счастью, погибших в результате извержения вулкана нет. Впрочем, у людей вызывает опасения количество диоксида серы, который попал из вулкана в воздух. Облака токсического дыма, способные вызвать проблемы с дыханием, уже достигли региона Карибского моря и ближайших стран Европы.