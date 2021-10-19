Вт, 19.10.2021
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Янита Вейнберга, представитель больницы им. П. Страдиня

На Канарских островах сняли на видео "лавовое цунами"

ФОТО: EPA/Scanpix

Вулкан Кумбре Вьеха на Канарских островах по-прежнему продолжает извергаться, выгнав из дома уже примерно 300 человек.

Представитель Института вулканологии Канарских островов рассказал, что последнее извержение вызвало "лавовое цунами", которое удалось запечатлеть на фото и видео.

На видео видна река горячей магмы температурой примерно 1075 градусов по Цельсию, которая быстро течет в долину. Там лава уже охватила территорию площадью более 7,36 квадратных километров.

В течение последних 24 часов на острове произошли и 100 землетрясений, сила самого мощного из которых составила 4,5 баллов, пишет Reuters.

К счастью, погибших в результате извержения вулкана нет. Впрочем, у людей вызывает опасения количество диоксида серы, который попал из вулкана в воздух. Облака токсического дыма, способные вызвать проблемы с дыханием, уже достигли региона Карибского моря и ближайших стран Европы.

Ученые не могут предсказать, когда извержение закончится


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