Вт, 19.10.2021
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Янита Вейнберга, представитель больницы им. П. Страдиня

В Вологде найдена мертвой пропавшая девятилетняя девочка. Подозреваемая в убийстве задержана

Иллюстративное фото ФОТО: Следственный комитет РФ

В Вологде была найдена мертвой пропавшая без вести девятилетняя девочка. На ее теле были обнаружены признаки насильственной смерти. Мать девочки сообщила, что ребенок вышел из дома утром 16 октября и она была уверена, что девочка находилась у бабушки.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры сорокалетней жительницы Вологды, подозреваемой в убийстве. Позже она была задержана в Карелии и помещена в медицинское учреждение в городе Беломорск. По данным ТАСС, женщина была задержана в поезде Санкт-Петербург - Мурманск после отравления неизвестными таблетками.

По данным Следственного комитета (СК) России, подозреваемая встретила девочку на улице, вошла к ней в доверие и увела к себе домой, где совершила убийство, после чего скрылась с места происшествия и выехала за пределы региона.

Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и ранее была лишена родительских прав. Во время допроса она находилась в невменяемом состоянии.

Тем временем полиция изъяла из семьи старшего брата убитой - мальчика 2007 года рождения. По данным ТАСС, семья считается неблагополучной, а матери грозит лишение родительских прав, она злоупотребляет спиртным.

СК РФ в отношении задержанной возбудил уголовное дело об убийстве. Расследуются дела в отношении органов системы профилактики и матери погибшей девочки.


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