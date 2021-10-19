В Вологде найдена мертвой пропавшая девятилетняя девочка. Подозреваемая в убийстве задержана

Сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры сорокалетней жительницы Вологды, подозреваемой в убийстве. Позже она была задержана в Карелии и помещена в медицинское учреждение в городе Беломорск. По данным ТАСС, женщина была задержана в поезде Санкт-Петербург - Мурманск после отравления неизвестными таблетками.

По данным Следственного комитета (СК) России, подозреваемая встретила девочку на улице, вошла к ней в доверие и увела к себе домой, где совершила убийство, после чего скрылась с места происшествия и выехала за пределы региона.

Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и ранее была лишена родительских прав. Во время допроса она находилась в невменяемом состоянии.

Тем временем полиция изъяла из семьи старшего брата убитой - мальчика 2007 года рождения. По данным ТАСС, семья считается неблагополучной, а матери грозит лишение родительских прав, она злоупотребляет спиртным.