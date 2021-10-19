"Нападают, обзываются и стучат в окна". Как отрицатели Covid-19 терроризируют медиков

Он не сомневается, что врачи победят кризис, но каждый день они сталкиваются с настоящим террором в виде дезинформации и реальных угроз.

"Создается впечатление, что ничего не делается, чтобы остановить террор малообразованных людей, которые ходят по периметру больницы с видеокамерами, снимают, а затем по-своему интерпретируют снятое и рассказывают, что ни Covid-19, ни больных не существует и все это блеф. Угрожают медперсоналу, обзываются и так далее", - указал Вишняков.

В связи с вышеизложенным врач призывает Госполицию принять самые строгие меры для прекращения упомянутой деятельности.

"Чем дальше, тем сложнее. Если мы обнаруживаем Covid-19 у пациента с подозрением на инсульт, родственники часто обвиняют нас в том, что мы сознательно заразили его. Нападают не только морально - часто начинают стучать в окна. Создается впечатление, что, если количество пациентов станет больше, больницам может потребоваться помощь полиции", - сказал врач.

Он также считает, что нужно строже контролировать социальные сети, поскольку дезинформация там "психологически бьет по системе здравоохранения".

Министр внутренних дел Мария Голубева заявила на заседании правительства, что сегодня было проведено совещание, на котором обсуждались способы более эффективной защиты врачей. По ее словам, практическая защита людей - не единственное решение. Нужно также повышать доверие, что, в свою очередь, уменьшит доверие к дезинформации.

По словам министра, полиция отслеживает каждое сообщение об угрозах, поступающее в правоохранительные органы, и принимает меры для защиты.

Комментарий полиции

Государственная полиция будет строго оценивать враждебные комментарии и угрозы в адрес врачей, полицейских, сотрудников других служб, охранников, высокопоставленных должностных лиц и журналистов, говорится в заявлении для прессы начальника Госполиции Арманда Рукса.

Пандемия Covid-19 и массовая заболеваемость населения в настоящее время перегружают систему здравоохранения и ложатся тяжелым бременем на врачей, сотрудников оперативных служб и органов внутренних дел, охранников и многих других. Также все чаще отдельные лица или группы лиц создают преднамеренные препятствия на пути преодоления пандемии, говорится в заявлении.

Хотя в условиях демократии каждый имеет право на свободу выражения мнения, полиция напоминает, что в то же время это право не безгранично и не должно подвергать опасности других людей.

Полиция обязана защищать жизнь, здоровье, права и свободы человека, собственность, интересы государства и общества от преступных и других незаконных угроз. Особенно в это время недопустимо, что люди, которые борются с коронавирусным кризисом, сталкиваются с угрозами и оскорблениями, в том числе в виртуальной среде.

"Мы сейчас живем в напряженных условиях. Работе врачей и других служб грубо мешают. Враждебные комментарии, угрозы, агрессивно обращенные против медиков, полицейских, охранников, высших должностных лиц и журналистов - все эти преступные проявления будут строго оцениваться. Полиция будет особенно строга к агрессорам, и нужно понимать, что такие действия могут привести и к уголовной ответственности", - заявил Рукс.

При выявлении поведения, представляющего опасность для человека, будет усиленно оцениваться предусмотренная законом ответственность - это может быть как административная, так и уголовная ответственность. Полиция постоянно сотрудничает с врачами и коллегами из других секторов, обмениваясь информацией и обсуждая механизмы действий на межведомственных встречах.

"Сегодня все общество преследует одну общую цель - снизить заболеваемость Covid-19. Недопустимо, чтобы врачи и другие люди боялись выполнять свои обязанности, спасая общество", - подчеркнул Рукс.

В полиции напоминают, что разжигание социальной ненависти и розни, а также нарушение ограничений и запретов, введенных во время режима чрезвычайной ситуации, могут караться и уголовной ответственностью, если был причинен значительный ущерб.

У полиции есть технические инструменты для идентификации таких лиц и групп, для сбора и получения доказательств, а также для выявления анонимных пользователей, распространяющих враждебный контент.